Bitteres Ende! Raiders verlieren EFA-Kellerduell gegen Prag knapp

Die Raiders Tirol verlieren das Kellerduell in der European Football Alliance (EFA) gegen die Prague Lions hauchdünn.

Die Innsbrucker ziehen am Samstagabend in der Hitzeschlacht im Tivoli Stadion mit 44:45 (13:17) den Kürzeren.

Den tschechischen Gästen gelingt drei Sekunden vor Schluss ein Touchdown zum 44:44-Ausgleich, der verwandelte Extrapunkt im Anschluss beschert Prag den ersten Saisonsieg im sechsten Match. Die Raiders halten nun bei fünf Niederlagen.

Die Tiroler, deren Chancen auf die Playoffs immer geringer werden, haben 38:31 bzw. 44:38 geführt. Insgesamt zwei vergebene Extrapunkte rächen sich am Ende.