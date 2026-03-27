Acht statt sechs Teams: AFL-Saison startet mit zwei Neulingen

Mit der Neuauflage der letztjährigen - und mittlerweile annullierten - Austrian Bowl startet am Samstag (14.00 Uhr) die Austrian Football League (AFL) in ihre 42. Saison.

Am Sportplatz Donaufeld in Wien empfängt der heimische Meister Danube Dragons im Derby die Vienna Vikings. Acht statt wie im Vorjahr sechs Teams kämpfen in zehn Runden um sechs Play-off-Plätze, neu dabei sind die Vienna Knights und die Fehervar Enthroners. Das Finale findet am 25. Juli in der Südstadt statt.

Der Saisonstart soll nun auch sportlich das finale Desaster der Vorsaison vergessen machen. Zur Erinnerung: Die Vikings hatten in der Austrian Bowl XL im vergangenen Juli die Dragons 27:17 besiegt. Gut vier Monate später wurden den Wikingern Meister- und Bowl-Ehren abgenommen, da sie im Laufe der Saison einen nicht einsatzberechtigten Spieler verwendet hatten. Den Meistertitel erbte ausgerechnet der Erzrivale.

"Wir haben viel aus dem vergangenen Jahr gelernt, besonders aus der Erfahrung mit der Aberkennung des Titels. Ich glaube, dass wir heuer noch reifer, konzentrierter und geschlossener auftreten werden", sagte Benjamin Sobotka, der in seine dritte Saison als Vikings-Cheftrainer geht.

Er kann auf US-Quarterback Russell Minor-Shaw bauen, der für die Wiener im Vorjahr erst im Saison-Finish gespielt und diese zum vermeintlichen Titel geführt hatte. "Wir sind überzeugt, dass wir diesmal auch die Austrian Bowl holen können", so Sobotka.

Giants mit hohen Zielen

Die Dragons, aber auch die Vorjahreshalbfinalisten Prague Black Panthers und Graz Giants wollen wieder um den Titel mitspielen. Die Prager und die Grazer treffen am Sonntag (15.00) aufeinander.

Giants-Coach Stefan Pokorny möchte heuer mit seiner Truppe den nächsten Schritt schaffen. "Das heißt, wir wollen in die Austrian Bowl kommen - alles andere wäre tiefgestapelt - und dann natürlich auch um den Sieg spielen."

Die Raiders Tirol gehen derweil mit einer neuen Truppe angeführt von Cheftrainer Alexander Achammer in die Saison, erster Gegner sind die Vienna Knights. "Es wird eine Herausforderung werden, weil die Knights ein neues Team sind", so Achammer.

Das nun dritte Wiener Team im Oberhaus um Trainer Ivan Zivko hat sich die Dienste von Quarterback Chad Jeffries gesichert. Der Kalifornier spielte vier Saisonen für die Dragons und gewann 2022 mit ihnen als Liga-MVP die Austrian Bowl. Danach war er bei den Munich Ravens sowie Rhein Fire engagiert.

"Nach drei Jahren in der ELF jetzt wieder hier zu sein, ist eine tolle Sache. Das Team, das wir beisammen haben, ist auf jeden Fall kompetitiv", sagte Jeffries. Aus der ELF kommt auch der zweite Neuling, die Fehervar Enthroners, die zum Auftakt bei den Salzburg Ducks antreten.