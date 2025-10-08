Suche
    Strafe gegen NFL-Coach nach Attacke gegen eigenen Spieler

    Der Trainer der Cardinals muss nach einem Schlag gegen seinen eigenen Spieler eine hohe Geldstrafe bezahlen.

    Strafe gegen NFL-Coach nach Attacke gegen eigenen Spieler Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Eine Tätlichkeit gegen den eigenen Spieler hat für Cheftrainer Jonathan Gannon von den Arizona Cardinals ein Nachspiel. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, hat der NFL-Klub seinen Coach mit einer Geldstrafe von über 100.000 US-Dollar belegt.

    Gannon hatte Emari Demercado nach einem peinlichen Fehler beim 21:22 gegen die Tennessee Titans laut TV-Bildern einen Schlag versetzt. Gannon entschuldigte sich danach für seinen Ausraster.

    Demercado war im Schlussviertel über 72 Yards zu einem vermeintlichen Touchdown gerannt, der die Führung der Cardinals auf 27:6 ausgebaut hätte. Der Football-Profi fing allerdings Sekundenbruchteile zu früh zu jubeln an und ließ den Ball los, bevor er die Endzone tatsächlich erreicht hatte. Gannon knöpfte sich danach seinen Spieler an der Seitenlinie vor.

    "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich nicht gut gefühlt deswegen", hatte Gannon am Tag nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz gesagt. "Ich habe das in der Teamsitzung angesprochen und mich bei Emari und dem Team entschuldigt." Vonseiten der Liga gibt es keine weiteren Konsequenzen.

    Kommentare