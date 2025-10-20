Broncos mit irrem Comeback - Siegesserie der Colts geht weiter

Die Denver Broncos besiegen die New York Giants in einem dramatischen Spiel mit 33:32.

Dabei sehen die Giants lange wie der sichere Sieger aus. Mit einem 13:0 für die Giants geht das Spiel in die Halftime. Im dritten Quarter legen die Gäste aus New York sogar noch nach: Tyrone Tracy Jr. sorgt mit seinem Run über 31 Yards in die Endzone für das 19:0.

Auf den ersten Touchdown der Broncos haben die Giants auch direkt eine Antwort parat. Dann aber beginnt das große Comeback: Gut fünf Minuten vor Spielende läuft Nix in die Endzone. Auch die Two-Point Conversion glückt, sodass die Broncos nur noch mit 16:26 zurück liegen. Ein weiterer Touchdown nach einer Interception bringt die Hausherren auf 23:26 heran.

Knapp zwei Minuten vor Spielende ist es erneut Quarterback Nix, der in die Endzone vordringen kann, sodass die Broncos mit 30:26 führen. Die Giants schlagen zwar noch einmal zurück, da Kicker Jude McAtamney aber den Extra-Punkt-Versuch vergibt, können die Broncos mit einem Field Goal 37 Sekunden vor Spielende die Partie entscheiden.

Souveräner Sieg für die Colts

Die Siegesserie der Indianapolis Colts in der NFL geht indessen weiter: In einem Offensiv-Spektakel setzen sich die Colts gegen die Los Angeles Chargers mit 38:24 durch. Die Colts vollenden ihre ersten drei Drives jeweils mit einem Touchdown. In der zweiten Hälfte können die Chargers verkürzen, der Sieg der Colts gerät aber nicht mehr in Gefahr.