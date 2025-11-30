Indianapolis Colts Indianapolis Colts IND Houston Texans Houston Texans HOU
Endstand
16:20
0:3 , 6:7 , 7:3 , 3:7
NEWS

Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston

Damit spitzt sich der Kampf um die Play-offs in der AFC South zu.

Raimanns Colts kassieren bittere Niederlage gegen Houston Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die Indianapolis Colts kassieren mit dem Wiener Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage hintereinander in der NFL.

Das Team mit dem 28-jährigen Left Tackle muss sich am Sonntag zuhause den Houston Texans, einem direkten Rivalen in der Division AFC South, mit 16:20 geschlagen geben.

Die Colts gehen damit zum vierten Mal im zwölften Saisonspiel als Verlierer vom Platz und verpassen zumindest eine kleine Vorentscheidung im Rennen um eine Play-off-Teilnahme.

Texans schließen zu Colts auf

In der AFC South spitzt sich die Lage fünf Spiele vor Ende des Grunddurchgangs wieder zu. Die Colts, bei denen Raimann eine fehlerfreie und unauffällige Leistung zeigt, stehen weiter bei acht Siegen, genauso wie die Jacksonville Jaguars nach einem 25:3 bei den Tennessee Titans.

Die Texans schließen mit dem siebenten Saisonerfolg und dem vierten in Serie zu den beiden Rivalen auf. Der Gewinner der Division hat einen Fixplatz in den Play-offs, auch im Rennen um einen sogenannten Wildcard-Platz sind die Colts trotz der Niederlage weiter in einer guten Position. Nächsten Sonntag steht das Gastspiel in Jacksonville auf dem Programm.

