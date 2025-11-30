LASK LASK ASK SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Kasper Joergensen
  • Moses Usor
  • Christoph Lang
NEWS

"Coole Woche": Kulovits erklärt seinen Sager

Trotz der sportlichen Talfahrt sprach Interimstrainer Stefan Kulovits von einer "coolen Woche". Grund dafür war ein persönliches Erfolgserlebnis, wie er nach Spielende klarstellte.

"Coole Woche": Kulovits erklärt seinen Sager Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
"Es ist eine unglaublich coole Woche für mich, mit dem Abschluss der Pro-Lizenz, dass ich jetzt die Mannschaft übernehmen durfte."

Mit dieser Aussage sorgte Rapid-Interimstrainer Stefan Kulovits beim Pre-Match Interview bei "Sky" vor dem Gastspiel beim LASK (zum Spielbericht >>>) für Aufsehen.

Sichtlich irritiert fragte Sky-Reporter Michael Ganhör: "Trotz Rakow und den Turbulenzen? Coole Woche?" Woraufhin Kulovits entgegnete: "Es ist natürlich so, dass jetzt viel in meinem Leben passiert ist. Es ist ab und zu im Fußball so, dass man persönliche Erfolgserlebnisse hat und die habe ich diese Woche gehabt."

Auch der Nachsatz, dass er die Woche mit der Mannschaft "vergolden" wolle, mutete angesichts der jüngsten Ereignisse beim SK Rapid etwas unglücklich an.

Kulovits mit Selbstkritik

Nach Spielende relativierte der 42-Jährige seine Aussage: "Mir ist die Frage gestellt worden, wie das mit der Pro-Lizenz jetzt war und ich habe gesagt, dass es eine coole Woche für mich war - auf dieses Ereignis bezogen. Dass es nie schön ist, wenn man einen Trainer entlassen muss, ist klar."

Laut Kulovits habe jeder aus dem Trainerteam "seine Fehler gemacht", auch er persönlich nehme sich da nicht aus.

Das sind alle Rapid-Trainer seit Ernst Dokupil

Ernst Dokupil

Slideshow starten

39 Bilder

