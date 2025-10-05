Suche
    Indianapolis Colts Indianapolis Colts IND Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders LV
    Endstand
    40:6
    0:3, 20:0, 20:0, 0:3
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Zu Hause gewinnt das Franchise aus Indianapolis deutlich gegen die Las Vegas Raiders.

    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Die Indianapolis Colts finden in der NFL eine Woche nach der ersten Saisonniederlage eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück.

    Die Gastgeber mit dem österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann fertigten die Las Vegas Raiders am Sonntag 40:6 ab. Mit dem vierten Erfolg im fünften Spiel hielten sich die Colts im Spitzenfeld der Liga und sind bereits frühzeitig auf Play-off-Kurs. Nächsten Sonntag treffen sie auf die Arizona Cardinals.

    Raimann spielte fehlerfrei und hatte im zweiten Viertel sogar die seltene Chance, einen Touchdown zu fangen. Der Wiener wurde von der Raiders-Verteidigung aber gedeckt und konnte den Pass von Quarterback Daniel Jones nicht sichern. Ne

    ben Colts-Runningback Jonathan Taylor, der drei Touchdowns erlief, überzeugte auch Jones mit zwei geworfenen Pässen in die Endzone und die Colts-Verteidigung mit zwei Interceptions.

    Mit Raimann: Die 15 bestbezahlten O-Liner der NFL

    Vorschau
    #15 - Garett Bolles
    #15 - Chris Lindstrom

    Slideshow starten

    18 Bilder

