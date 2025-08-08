Suche
    Raimann-Klubkollege renkt sich Finger aus

    Das Testspiel wurde dem Quarterback der Indianapolis Colts zum Verhängnis. Österreichs NFL-Star wurde geschont.

    Raimann-Klubkollege renkt sich Finger aus Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Quarterback Anthony Richardson von den Indianapolis Colts hat sich am Donnerstag (Ortszeit) im ersten Vorbereitungsspiel für die neue NFL-Saison eine Fingerverletzung zugezogen.

    Der Spielmacher musste bei der 16:24-Niederlage des Clubs von AFBÖ-Legionär Bernhard Raimann bei den Baltimore Ravens nach nur wenigen Spielzügen vom Feld. Der 23-Jährige renkte sich den kleinen Finger der rechten Wurfhand aus, während er von der Ravens-Verteidigung zu Boden gerissen wurde.

    Richardsons Stammplatz in Gefahr

    Colts-Cheftrainer Shane Steichen hatte in der Partie auf zahlreiche Stammspieler verzichtet, so schonte er die Einser-Garnitur der Offensive Line um Left Tackle Raimann.

    Der Wiener sah von der Seitenlinie zu, wie Richardson sich verletzte. Für den Quarterback, der in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte, war es ein Rückschlag im Kampf um seinen Stammplatz.

    Auch die LA Chargers haben mit Rashawn Slater einen prominenten Verletzten zu beklagen.

    Saison-Aus! Chargers müssen auf O-Liner verzichten >>>

