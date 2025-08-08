Suche
    news

    Saison-Aus! Chargers müssen auf O-Liner verzichten

    Der Rekordmann der LA Chargers zieht sich noch vor Saisonbeginn eine schwere Verletzung zu. Er hatte seinen Vertrag erst vor zwei Wochen verlängert.

    Saison-Aus! Chargers müssen auf O-Liner verzichten Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die LA Chargers müssen einen schweren Schlag hinnehmen: Für Left Tackle Rashawn Slater setzt es das Saison-Aus.

    Der 26-Jährige verletzte sich beim Training am Donnerstag ohne Einwirkung des Gegners. Slater zog sich einen Riss der Patellasehne im Knie zu, er muss operiert werden und wird auf die Injured Reserve List gesetzt.

    Slater hatte erst vor zwei Wochen seinen Vertrag bei den Chargers verlängert, der Kontrakt über vier Jahre und 113 Millionen Dollar machte ihn zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL-Geschichte.

    Mit Raimann: Die 15 bestbezahlten O-Liner der NFL

    Vorschau
    #15 - Garett Bolles
    #15 - Chris Lindstrom

    Slideshow starten

    18 Bilder

    Mehr zum Thema

    NFL sperrt Vikings-Receiver wegen Trunkenheit am Steuer

    NFL sperrt Vikings-Receiver wegen Trunkenheit am Steuer

    Football - NFL
    2
    ELF-Geschäftsführer Karajica kündigt Rücktritt an

    ELF-Geschäftsführer Karajica kündigt Rücktritt an

    Football - ELF
    3
    ÖVV-Teams spielen um historische EM-Doppel-Qualifikation

    ÖVV-Teams spielen um historische EM-Doppel-Qualifikation

    Volleyball - Nationalmannschaft
    WWE: Quote vor Konsequenz? Was das Lesnar-Comeback bedeutet

    WWE: Quote vor Konsequenz? Was das Lesnar-Comeback bedeutet

    Mehr Sport - Wrestling
    3
    Sportministerium: Babler besetzt Posten neu

    Sportministerium: Babler besetzt Posten neu

    Mehr Sport - Sonstiges
    10
    Neumayer zieht problemlos in Cordenons-Achtelfinale ein

    Neumayer zieht problemlos in Cordenons-Achtelfinale ein

    Tennis - ATP
    Schwärzler übersteht Auftakthürde in Bonn souverän

    Schwärzler übersteht Auftakthürde in Bonn souverän

    Tennis - ATP
    Doppel-Olympiasieger wechselt zu Red Bull

    Doppel-Olympiasieger wechselt zu Red Bull

    Radsport - Transfers
    8

    Kommentare