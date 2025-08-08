Die LA Chargers müssen einen schweren Schlag hinnehmen: Für Left Tackle Rashawn Slater setzt es das Saison-Aus.

Der 26-Jährige verletzte sich beim Training am Donnerstag ohne Einwirkung des Gegners. Slater zog sich einen Riss der Patellasehne im Knie zu, er muss operiert werden und wird auf die Injured Reserve List gesetzt.

Slater hatte erst vor zwei Wochen seinen Vertrag bei den Chargers verlängert, der Kontrakt über vier Jahre und 113 Millionen Dollar machte ihn zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL-Geschichte.

Mit Raimann: Die 15 bestbezahlten O-Liner der NFL