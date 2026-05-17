Wer ist PGA Championship-Leader Alex Smalley?

Alex Smalley lebte im Wannamaker Quad, dem Studentenwohnheim in Duke, als er sich zu einem Golfstar entwickelte und Scottie Scheffler in einem wichtigen Match bei der NCAA Championship sogar besiegte.

Der "Wanny", wie er genannt wird, beherbergt Zweitsemester und ältere Studenten.

Vielleicht ist er poetisch gesehen der Spieler, der am Ende die Wannamaker-Trophäe als Gewinner der PGA Championship in die Höhe stemmen wird.

"Meine Eltern und ich haben gescherzt, dass dies vielleicht ein Turnier wäre, das ich gewinnen würde, nur wegen dieser Tatsache", sagt Smalley. "Das ist etwas, worüber wir schon Witze gemacht haben, bevor ich es überhaupt hierher geschafft habe."

Zwei Schläge in Führung

Smalley schloss sein Studium in Duke ab, liebt Reisen nach Disney World, und seine Eltern waren während seiner gesamten Karriere extensiv als Caddies für ihn tätig.

Hier ist eine weitere interessante Tatsache über Smalley: Er führt die PGA Championship an – nicht Rory McIlroy, Scheffler oder Jon Rahm – und könnte am Sonntag seinen ersten Karriere-Sieg auf der PGA Tour feiern, geschweige denn seinen ersten Major-Sieg.

Smalley's jüngste Erfolgsserie setzte sich am Samstag mit großartigen Schlägen auf der Back Nine im Aronimink Golf Club fort, mit sechs Birdies auf seinen letzten 10 Löchern für eine 68er Runde (-2) und einer Zwei-Schläge-Führung.

Bei einem Major noch nie besser als 23.

Der 29-jährige Smalley hat in einem Major noch nie eine bessere Platzierung als ein geteilter 23. Rang erreicht. Das war 2023 bei der PGA in Oak Hill, in seiner Heimatstadt. Aber sein Spiel hat sich stetig verbessert, mit sieben Top-25-Ergebnissen in dieser Saison, darunter ein zweiter Platz mit Teamkollege Hayden Springer in New Orleans und ein siebter Platz in Doral.

"Ich will mich nicht selbst loben oder so etwas, und ich meine das auf die netteste Art und Weise, aber ich habe das in den letzten Wochen erlebt. Ich hatte das Glück, in den letzten Wochen gut zu spielen, sodass das anfängt, zur Norm zu werden, wenn man es so nennen will", sagt Smalley.

Die Norm könnte ihm die Wannamaker-Trophäe einbringen.

Herausragende Leistungen im Turnierverlauf

Betrachten wir seine Leistungen in nur drei Runden in Aronimink.

Smalley (67-69-68) ist der einzige Spieler im Feld dieser Woche, der in jeder der ersten drei Runden unter Par geblieben ist, und er führt nach 54 Löchern zum ersten Mal bei einem PGA Tour-Event.

"Jeder, der sein Lebtag Golf spielen möchte, träumt davon, auf der PGA Tour zu gewinnen, wenn er jünger ist", sagt Smalley. "Ich erkenne, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Ich erkenne, dass es auf einer Bühne ist, die etwas größer ist als bei den meisten anderen Tour-Events. Ich versuche, das so gut wie möglich herunterzuspielen, damit es sich wie jedes andere Golfturnier anfühlt, denn im Grunde ist es das auch."

Smalley wird am Sonntag in der letzten Gruppe mit Matti Schmid an den Start gehen. Keiner der beiden Spieler hat bisher einen Sieg auf der PGA Tour errungen.

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