    Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars JAX Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs KC
    Endstand
    31:28
    0:7, 7:7, 14:0, 10:14
    Nächste Niederlage! Mahomes und Co. kommen nicht in Schwung

    Nach fünf Spielen der laufenden NFL-Saison hat der Super-Bowl-Verlierer eine negative Bilanz zu Buche stehen.

    Ein Team steht 4-1, das andere 2-3: Es sind aber die Jacksonville Jaguars, die die bessere Bilanz als die Kansas City Chiefs vorweisen können. Im Monday Night Game zum Abschluss von Week 5 gewinnen die "Jags" daheim 31:28.

    Den Unterschied macht Trevor Lawrence: Er führt sein Team in den letzten zwei Minuten zur Wende, erzielt den entscheidenden Touchdown selbst - obwohl er dabei ausrutscht. Eine Goal-Line-Interception von Mahomes, abgefangen von Devin Lloyd, der den Ball für einen Pick-Six in die gegnerische Endzone trägt, führt zwischenzeitlich zur 21:14-Führung für Jacksonville. Die Chiefs drehen das Spiel zwar noch einmal, am Ende lachen jedoch die Jaguars.

    Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. liegen damit in der AFC West zwar nur an dritter Position, haben aber nur ein Spiel Rückstand auf die Denver Broncos und Los Angeles Chargers (je 3-2). Die Jaguars sind erster Verfolger von den Indianapolis Colts mit Bernhard Raimann, die ebenfalls 4-1 stehen, in der AFC South.

