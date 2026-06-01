NEWS

NFL: LA Rams vor Monster-Trade mit den Browns

Das Franchise aus Los Angeles will den zweifachen Defensive Player of the Year an Land ziehen.

NFL: LA Rams vor Monster-Trade mit den Browns Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zwischen den Cleveland Browns und den Los Angeles Rams bahnt sich ein Blockbuster-Trade an!

Wie diverse US-Medien berichten, traden die Browns Myles Garrett für Jared Verse, einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und andere Draft-Kompensationen.

Der Defensive End Garrett wurde 2023 und 2025 zum Defensive Player of the Year von der NFL ausgezeichnet und war sieben Mal Teil des Pro Bowl. Verse war 2024 Defensive Rookie of the Year, außerdem war der Linebacker in den letzten zwei Jahren Teil des Pro Bowl.

Mehr zum Thema

Zwei Siege zum Beginn! 3x3-Männer starten stark in die WM

Zwei Siege zum Beginn! 3x3-Männer starten stark in die WM

Basketball
Comeback mit 44! Serena Williams kehrt auf die Tour zurück

Comeback mit 44! Serena Williams kehrt auf die Tour zurück

Tennis - WTA
5
Tulln: Challenger als Bühne für möglichst viele Österreicher

Tulln: Challenger als Bühne für möglichst viele Österreicher

Tennis - ATP
2
Berichte: Altmeisterin Serena Williams will in Berlin aufschlagen

Berichte: Altmeisterin Serena Williams will in Berlin aufschlagen

Tennis - WTA
Schade! Potapova verpasst das French-Open-Viertelfinale

Schade! Potapova verpasst das French-Open-Viertelfinale

Tennis
50
Vienna Vikings gewinnen auch zweites AFLE-Saisonspiel

Vienna Vikings gewinnen auch zweites AFLE-Saisonspiel

Football
French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya

French Open LIVE: Anastasia Potapova - Anna Kalinskaya

Tennis
64

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League Cleveland Browns Myles Garrett Los Angeles Rams Jared Verse