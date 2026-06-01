NFL: LA Rams vor Monster-Trade mit den Browns

Zwischen den Cleveland Browns und den Los Angeles Rams bahnt sich ein Blockbuster-Trade an!

Wie diverse US-Medien berichten, traden die Browns Myles Garrett für Jared Verse, einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und andere Draft-Kompensationen.

Der Defensive End Garrett wurde 2023 und 2025 zum Defensive Player of the Year von der NFL ausgezeichnet und war sieben Mal Teil des Pro Bowl. Verse war 2024 Defensive Rookie of the Year, außerdem war der Linebacker in den letzten zwei Jahren Teil des Pro Bowl.