Auf Franchise-Suche: Wilson bei Steelers-Rivale gesichtet

Wo geht die sportliche Zukunft von Russell Wilson weiter?

Der einstige Super-Bowl-Sieger mit den Seattle Seahawks im unvergessenen Endspiel gegen die Denver Broncos (43:8) wird die Pittsburgh Steelers mit großer Wahrscheinlichkeit nach nur einer Spielzeit wieder verlassen.

Der 36-Jährige kam erst zur Saison 2024 von den Denver Broncos und übernahm bei der Franchise aus der AFC North die Nummer-1-Rolle auf der Quarterback-Position, wurde für sechs Spiele aber durch den Backup Justin Fields vertreten.

Nachdem die Steelers bereits Fields aufgrund der Free Agency verloren haben, verbleibt Pittsburgh vor dem Draft mit Rückkehrer Mason Rudolph und Skylar Thompson auf der Position des Spielmachers.

Für Wilson, der als Free Agent gilt, könnte es unterdessen bei den Cleveland Browns oder bei den New York Giants weitergehen - das lassen jüngste Videoaufnahmen andeuten.

Denn der 36-Jährige wurde am gestrigen Donnerstag bei den Browns, die ebenfalls in der AFC North spielen und damit direkter Rivale der Steelers sind, gesichtet. Am heutigen Freitag soll ein Meeting bei den Giants (NFC East) anstehen.

Sollte sich der Quarterback einer der beiden Franchises anschließen, dürfte die Vertragslaufzeit aufgrund seines Alters gering ausfallen. Zudem wäre es der vierte Klub in seiner Karriere, bei dem er andocken würde.

