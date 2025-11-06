NEWS

ATP Finals: Das sind die Gegner von Jannik Sinner

Die Nummer eins der Welt trifft unter anderem auf Alexander Zverev.

ATP Finals: Das sind die Gegner von Jannik Sinner Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Der Südtiroler Jannik Sinner trifft bei den ATP Finals der Tennis-Profis ab Sonntag in Turin auf den Deutschen Alexander Zverev. Zudem wurde ihm am Donnerstag der US-Amerikaner Ben Shelton zugelost.

Der vierte Platz in der Gruppe Björn Borg geht an den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den Italiener Lorenzo Musetti.

Alcaraz trifft auf Djokovic

Der Spanier Carlos Alcaraz spielt im Pool Jimmy Connors gegen den Serben Novak Djokovic, den US-Amerikaner Taylor Fritz und den Australier Alex de Minaur.

Auger-Aliassime nimmt aktuell den achten und letzten Qualifikationsplatz für das Saison-Abschlussturnier der Männer ein, Musetti würde ihn aber mit einem Titelgewinn beim laufenden Turnier in Athen noch aus dem elitären Feld verdrängen.

An den ersten sechs Spieltagen werden in Gruppenspielen die insgesamt vier Aufsteiger ins Semifinale ermittelt, ab dem es Ende nächster Woche im K.o.-System um den Titel geht. Im Vorjahr entschied Sinner das Finale gegen Fritz für sich.

