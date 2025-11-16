ÖFB-Frauen-Cup: Diese Teams folgen der Austria ins Viertelfinale

Das Viertelfinale des ÖFB-Frauen-Cups ist komplett!

Nachdem die Wiener Austria den Seriensieger aus St. Pölten bereits vor einer Woche aus dem Bewerb geworfen hat, stehen nun die sieben anderen Viertelfinalteilnehmer fest.

Im Duell der Bundesligisten dreht Sturm Graz ein 0:1 gegen Altach und gewinnt mit 2:1. Ebersold bringt die Vorarlbergerinnen in der 17. Minute in Führung, die Steirerinnen sichern sich den Aufstieg dank der Tore von Kustrin (49.) und Spieß (66.).

Neulengbach stolpert gegen Zweitligisten

Einen knappen 1:0-Sieg gibt es jeweils für FC Red Bull Salzburg gegen Wacker Innsbruck sowie die SpG Südburgenland/TSV Hartberg gegen SV Hirter Kraig.

Der LASK müht sich gegen Rot Weiss Rankweil erst in der Verlängerung zu einem 3:2-Sieg. Weniger gut läuft es für den USV Neulengbach, der Zweitligist Austria Klagenfurt mit 1:2 unterliegt.

Die First Vienna setzt sich mit 4:2 gegen USC Landhaus durch.

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien erfolgt am 23. November um 19:15 Uhr - der ORF überträgt live. Angesetzt sind die Spiele für den 14./15. Februar 2026.