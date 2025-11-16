NEWS

ÖFB-Frauen-Cup: Diese Teams folgen der Austria ins Viertelfinale

Die Veilchen hatten die Seriensiegerinnen aus St. Pölten bereits eine Woche zuvor aus dem Cup geworfen. In den restlichen Achtelfinalpartien schockt unter anderen ein Zweitligist einen Bundesligisten.

ÖFB-Frauen-Cup: Diese Teams folgen der Austria ins Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Viertelfinale des ÖFB-Frauen-Cups ist komplett!

Nachdem die Wiener Austria den Seriensieger aus St. Pölten bereits vor einer Woche aus dem Bewerb geworfen hat, stehen nun die sieben anderen Viertelfinalteilnehmer fest.

Im Duell der Bundesligisten dreht Sturm Graz ein 0:1 gegen Altach und gewinnt mit 2:1. Ebersold bringt die Vorarlbergerinnen in der 17. Minute in Führung, die Steirerinnen sichern sich den Aufstieg dank der Tore von Kustrin (49.) und Spieß (66.).

Neulengbach stolpert gegen Zweitligisten

Einen knappen 1:0-Sieg gibt es jeweils für FC Red Bull Salzburg gegen Wacker Innsbruck sowie die SpG Südburgenland/TSV Hartberg gegen SV Hirter Kraig.

Der LASK müht sich gegen Rot Weiss Rankweil erst in der Verlängerung zu einem 3:2-Sieg. Weniger gut läuft es für den USV Neulengbach, der Zweitligist Austria Klagenfurt mit 1:2 unterliegt.

Die First Vienna setzt sich mit 4:2 gegen USC Landhaus durch.

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien erfolgt am 23. November um 19:15 Uhr - der ORF überträgt live. Angesetzt sind die Spiele für den 14./15. Februar 2026.

Mehr zum Thema

Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out

Ogris-Klub Neulengbach im Cup-Achtelfinale out

Frauen-Fußball
Dunst veredelt Bayern-Startelfdebüt mit Tor bei Sieg im Cup

Dunst veredelt Bayern-Startelfdebüt mit Tor bei Sieg im Cup

Frauen-Fußball
ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Team
1
Neuer Verein für Knasmüllner nach Stripfing-Aus

Neuer Verein für Knasmüllner nach Stripfing-Aus

Fußball
10
Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

FIFA WM
34
Das bringt der letzte Spieltag der WM-Qualifikation

Das bringt der letzte Spieltag der WM-Qualifikation

1
Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao

Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball FK Austria Wien Frauen SK Sturm Graz Frauen SCR Altach Frauen ÖFB-Frauen-Cup LASK USV Neulengbach First Vienna FC 1894 Frauen