Am Donnerstag geht es für die österreichischen Vertreter im europäischen Fußball weiter.

Während es für Rapid, Sturm und Salzburg allesamt Niederlagen gab, liefern ihre kommenden Gegner am Wochenende unterschiedliche Leistungen ab.

Panathinaikos präsentiert sich in starker Form und gewinnt in der griechischen Super League klar mit 3:0 bei Panserraikos.

Deutlich weniger rund läuft es für Raków Częstochowa, das in der polnischen Ekstraklasa zuhause eine 1:3-Niederlage gegen Piast Gliwice kassiert. In Italien hingegen setzt Bologna ein Ausrufezeichen: Die Norditaliener feiern bei Udinese einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg und gehen mit Selbstvertrauen in die europäische Woche.