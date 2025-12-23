NEWS
Milliardenprojekt! Kansas City Chiefs bekommen neues Stadion
Die Chiefs werden aus dem Arrowhead Stadion ausziehen. Bis das neue Stadion stehen soll, wird es aber noch dauern.
Nach fast 60 Jahren werden die Footballer der Kansas City Chiefs ihre Heimat in Missouri verlassen und in den benachbarten Staat Kansas umziehen.
Laut der NFL-Franchise soll bis 2031 ein neues Stadion in Wyandotte County westlich von Kansas City entstehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund drei Milliarden US-Dollar. Die neue Arena wird vollständig überdacht sein.
Bis 2031 tragen die Chiefs ihre Heimspiele weiter im 1972 eröffneten Arrowhead Stadium aus.