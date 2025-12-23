Indianapolis Colts Indianapolis Colts IND San Francisco 49ers San Francisco 49ers SF
Endstand
27:48
7:14 , 10:10 , 3:10 , 7:14
NEWS

Ohne Raimann: Nächster Rückschlag für die Colts

Für Indianapolis sind die Playoffs damit weit entfernt, die 49ers könnten sich noch den Nummer-eins-Seed schnappen.

Ohne Raimann: Nächster Rückschlag für die Colts Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Monday Night Game der NFL lassen die San Francisco 49ers den Indianapolis Colts keine Chance und gewinnen mit 48:27.

Bernhard Raimann verpasst das Spiel wegen einer Ellbogenverletzung verletzt.

Überragender Mann des Spiels ist 49ers-Quarterback Brock Purdy, der gleich fünf Touchdowns wirft und damit einen Karrierebestwert hinlegt. Der letzte 49ers-Quarterback, dem das gelang, war Joe Montana.

"Es ist eine Ehre, für diese Organisation mit Typen wie Joe Montana und Steve Young spielen zu dürfen und auf dem Feld das gleiche Trikot zu tragen", sagte Purdy. "Ich bin nur ein Junge, der seinen Traum lebt."

Colts ohne funktionierendes Laufspiel

Purdys Gegenüber, Philip Rivers, kommt auf zwei Passing Touchdowns und leistet sich einen Pick Six, wird aber vor allem vom Laufspiel im Stich gelassen. Die Colts kommen auf lediglich 58 Rushing Yards.

Schon im ersten Viertel gehen die 49ers in Führung, kontern einen Colts-Touchdown mit zwei eigenen Touchdowns - einen davon fängt Christian McCaffrey, der zwei Touchdowns erzielt und 117 Yards erläuft. Das zweite Quarter ist ausgeglichen (10:10), nach der Halftime marschieren die 49ers aber voran.

Die Colts bleiben im dritten Quarter ohne Touchdown, im Schlussviertel passiert Rivers dann der Pick Six, Rivers fängt zuvor schon seinen zweiten Ball in der Endzone.

Drei Profiteure, Colts-Chancen deutlich geschrumpft

Durch den 48:27-Erfolg stehen die 49ers in der knappen NFC West bei einer Bilanz von 11-4 und haben damit weiter Chancen auf Platz eins. Ein mögliches Entscheidungsspiel könnte es am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks geben.

Die Colts hingegen müssen ihre fünfte Pleite in Folge einstecken und müssten nun ihre beiden letzten Spiele gewinnen - und gleichzeitig auf zwei Niederlagen der Houston Texans hoffen, um noch in die Playoffs einzuziehen.

Durch den 49ers-Sieg haben indes die Buffalo Bills, die Jacksonville Jaguars und die LA Chargers ihr Playoff-Ticket sicher.

Kommentare

