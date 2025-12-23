Nach Fan-Attacke: Sperre für DK Metcalf

Steelers-Wide-Receiver DK Metcalf hat eine Zwei-Spiele-Sperre ausgefasst - weil er einen Fan geschlagen hat!

Wie die NFL mitteilte, werde Metcalf für zwei Spiele ohne Bezahlung suspendiert, weil er im Spiel gegen die Detroit Lions am Sonntag "eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Fan initiiert" haben soll.

Ein Video zeigte, wie Metcalf auf einen Mann mit blauer Perücke in der ersten Reihe im Ford Field zuging, ihn am Hemd packte und dann nach oben schlug. Ob er ihn tatsächlich traf, war unklar.

Metcalf spricht von Rassismus - Fan dementiert

NFL-Network-Insider Tom Pelissero berichtete, dass Metcalf und der Fan eine Vorgeschichte hätten. Der Spieler habe den Fan in der Vorsaison dem Sicherheitsdienst der Seahawks gemeldet (seinem damaligen Klub). Laut einer Metcalf nahestehenden Quelle habe der Mann Metcalfs Mutter beleidigt und ihn rassistisch beschimpft.

Der Fan bestritt über seinen Anwalt die Vorwürfe. Metcalf sei ihm zufolge verärgert gewesen, dass er seinen vollständigen rechtlichen Namen, DeKaylin Zecharius Metcalf, benutzt habe.

Einspruch erwartet

Medienberichten zufolge plane Metcalf, gegen die Sperre Einspruch einzulegen. Aktuell müsste er bei den beiden verbleibenden Spielen der Regular Season gegen die Browns und die Ravens zuschauen.

Metcalf wurde in der aktuellen Saison schon mit zwei Geldstrafen belegt: Eine wegen einer obszönen Geste in Week 13, in Week 8 hatte er mit dem Finger in die Face Mask von Packers-Linebacker Quay Walker gestochen und die Face Mask gepackt.

Die Aktion im Video: