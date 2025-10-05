Ex-NFL-Quarterback niedergestochen und verhaftet

Ex-NFL-Star Mark Sanchez wurde am Samstag in Indianapolis wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wurde der 38-Jährige im beliebten Ausgehviertel "Wholesale District", in der Innenstadt von Indianapolis, nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann mit Messer-Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert.

Sanchez, der als Experte für "Fox Sports" arbeitet und am Sonntag eigentlich die NFL-Partie zwischen den Indianapolis Colts und Las Vegas Raiders betreuen hätte sollen, sei laut Aussagen seines Arbeitgebers jedoch nicht in Lebensgefahr. Er sei auf dem Weg der Besserung und in stabilem Zustand.

Sanchez noch im Krankenhaus von der Polizei festgenommen

Kurz nach Bekanntwerden Sanchez' Krankenhaus-Einlieferung bestätigte die Polizei von Indianapolis, dass der ehemalige NFL-Quarterback festgenommen sei.

Das IMPD teilte mit, dass Sanchez wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Verletzungsfolge, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und öffentliche Trunkenheit festgenommen wurde. Weitere Personen werden derzeit nicht von den Ermittlern gesucht. Sanchez befindet sich weiterhin im Krankenhaus und wurde bislang nicht in ein Gefängnis überstellt.

Sanchez wurde 2009 an fünfter Stelle von den New York Jets gedraftet und führte sein Team in seinen ersten beiden Spielzeiten jeweils ins AFC Championship Game. In den folgenden Jahren stand Sanchez noch bei den Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears und Washington Redskins unter Vertrag, ehe er 2019 offiziell zurücktrat.

