FAK: Turbulente Wochen, positiver Abschluss - und jetzt?

Kapitän Manfred Fischer sagt: "Ich bin sehr, sehr glücklich. Wir haben wieder gezeigt, dass wir eine super Truppe sind und uns nicht von äußeren Umständen beirren lassen. Es ist in dieser Woche ja doch wieder sehr viel auf uns eingeprasselt."

Dragovic ergänzt: "Man hat gesehen, dass uns das nicht beeinflusst. Ich bin Spieler, ich werde fürs Trainieren und Spielen bezahlt. Dass es nicht ideal ist, was rund um den Verein passiert, braucht man nicht schönzureden. Aber das müssen die Verantwortlichen regeln."

Helm steht nicht zur Debatte

Während sich die Spieler mit dem Sieg gegen den Titelverteidiger in den Urlaub verabschieden, wird in der kommenden Woche am Verteilerkreis noch reger Betrieb herrschen. Die Analysen der Herbstsaison stehen auf dem Programm.

LAOLA1-Informationen zufolge steht Trainer Helm aktuell aber nicht zur Debatte, auch an der kolportierten Kontaktaufnahme mit dem SKN St. Pölten bezüglich Trainer Cem Sekerlioglu ist nichts dran.

Fischers Plädoyer für den Coach

Geht es nach Fischer, sollte sich die Trainer-Frage auch gar nicht stellen: "Wir wissen, was wir an unserem Trainer haben. Wir wissen, durch welche Phasen wir mit ihm gegangen sind. Wir wissen, was wir in der letzten Saison erreicht haben. Wir sind jetzt sechs Punkte hinter dem Tabellenführer."

"Wir haben im Sommer die wichtigsten Spieler in der Offensive verloren. Derzeit spielen wir mit Barry und mir in der vorderen Reihe – das hätte nie jemand gedacht – und gewinnen das Spiel gegen Sturm. Wir kämpfen gemeinsam – die Mannschaft und das gesamte Trainerteam – gegen alle Widerstände an, und machen das sehr ordentlich. Da kann sich jeder selbst fragen, ob der Trainer in Frage stehen sollte, oder nicht", so das Plädoyer des Steirers.