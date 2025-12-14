New Jersey Devils New Jersey Devils NJD Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
1:2
0:2 , 1:0 , 0:0
  • Luke Hughes
  • Jake DeBrusk
  • Zeev Buium
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Eishockey: Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

Vancouver gewann bei den New Jersey Devils - Rossi Teil des erfolgreichen Powerplays.

Eishockey: Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Zwei Tage nach seinem Transfer hat Marco Rossi einen erfolgreichen Einstand bei den Vancouver Canucks gefeiert. Die Kanadier gewannen am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit dem 24-jährigen Vorarlberger bei den New Jersey Devils 2:1 (2:0,0:1,0:0).

Rossi traf bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause einmal nur die Stange (26.) und war mitverantwortlich für das effiziente und entscheidende Powerplay des Liga-Schlusslichts.

Rossi führte als Center die erste Linie mit den Flügeln Jake DeBrusk und Brock Boeser an und kam in der ersten Powerplay-Formation zum Einsatz. Die sorgte für einen Traumstart der Canucks, DeBrusk traf nach 61 Sekunden. Auch die zweite Überzahl verwertete die Mannschaft von Trainer Adam Foote.

Stangenschuss von Rossi

Verteidiger Zeev Buium, der im Zuge des Transfers von Quinn Hughes mit Rossi und Liam Öhgren von Minnesota gekommen war, traf mit seinem Schuss Devils-Verteidiger Brenden Dillon, von dem der Puck ins Tor sprang (7.). Rossi hatte nach den Strafen beide Bullys gewonnen und damit dafür gesorgt, dass die Canucks in Überzahl gleich Druck ausüben konnten.

Kurz nach dem Anschlusstreffer von Luke Hughes (25.) fehlten Rossi bei einem Stangenschuss nur Zentimeter für seinen fünften Saisontreffer (26.). Die Devils machten danach viel Druck, konnten Torhüter Thatcher Demko aber nicht mehr bezwingen. Für Rossi, der bei den Canucks die Rückennummer 93 trägt, war es nicht nur das Debüt für Vancouver, sondern auch ein Comeback. Der Stürmer hatte wegen einer am 11. November erlittenen Unterkörperverletzung seither pausieren müssen.

Kommentare

