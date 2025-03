Eine Ära geht zu Ende: Super-Bowl-MVP verlässt Rams

Was sich bereits andeutete, ist nun Gewissheit: Cooper Kupp verlässt die Los Angeles Rams nach acht Jahren.

Weil die Franchise aus Kalifornien keinen geeigneten Trade-Partner für den 31-Jährigen finden konnte, haben sich die Rams von Kupp offiziell getrennt.

An Interessenten mangelt es am nunmehrigen Free Agent aber nicht. Medienberichten zufolge sind unter anderem die Green Bay Packers am Super-Bowl-Sieger von 2022 dran.

Mit Davante Adams haben die Rams bereits einen Ersatz ins Boot geholt.

"Triple Crown" und Super-Bowl-MVP

Kupp verlässt die Rams als Legende, 2017 wurde er in der dritten Runde gedraftet. Fortan etablierte er sich zu den besten Wide-Receiver in der NFL.

In der Saison 2021/22 schrieb Kupp Geschichte, als er die "Triple Crown" aus 145 Catches, 1.947 Receiving Yards und 16 Touchdowns holte. Gekrönt wurde diese schließlich mit dem Gewinn der Super Bowl, wo er ebenso die MVP-Auszeichnung erhielt.