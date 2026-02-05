NFL macht 2026 erstmals in Australien Halt

Erstmals in der NFL-Geschichte wird ein reguläres Saisonspiel in Melbourne ausgetragen.

Die San Francisco 49ers treffen im Melbourne Cricket Ground auf die Los Angeles Rams.

Das Spiel in Australien ist Teil eines umfangreichen internationalen Programms der NFL 2026, das insgesamt neun Spiele auf vier Kontinenten, in sieben Ländern und acht Stadien umfasst.

Charlotte Offord, General Managerin der NFL für Australien und Neuseeland, betont die Bedeutung der Partie: "Die 49ers gehören zu den beliebtesten Teams in Australien, das Duell gegen die Rams verspricht ein spannendes Spiel für die Fans."

Auch 49ers-CEO Al Guido unterstreicht, dass die Partie eine Chance ist, den Football international weiter zu etablieren.