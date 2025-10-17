Offensivfeuerwerk! Bengals gewinnen überraschend gegen Steelers

Die Cincinnati Bengals schlagen die Pittsburgh Steelers an Spieltag sieben der NFL überraschend mit 33:31.

Die Entscheidung im Duell zwischen den Quarterback-Oldies Joe Flacco (40) und Aaron Rodgers (41) fällt dabei erst kurz vor Schluss.

Die ersten Punkte im Spiel machen die Steelers, die im ersten Viertel einen Touchdown von Jonnu Smith verbuchen und mit 7:0 in Führung gehen. Im zweiten Quarter drehen dann die Bengals auf, kontern ein Field Goal mit zwei Touchdowns und einem Field Goal. Aaron Rodgers - mit vier Touchdown-Pässen im Spiel - wirft dabei gleich zwei Interceptions.

Big Play der Steelers reicht nicht

Nach der Halftime geht es eng zu, den Bengals gelingt ein Field Goal, den Steelers ein Touchdown. Im Schlussviertel legt dann erst Noah Fant für die Bengals vor, Darnell Washington macht den Touchdown für die Steelers, die kurz vor Schluss durch einen 68-Yard-Touchdown von Pat Freiermuth sogar in Führung gehen. Die Bengals kommen aber noch einmal in Field-Goal-Distanz, Evan McPherson kann aus 36 Yards sein viertes Field Goal machen und liefert die Entscheidung im Duell der AFC North.

Chase mit Top-Leistung

Während Joe Flacco 342 Yards Raumgewinn verbuchen und drei Touchdowns werfen kann, fängt Wide Receiver Ja'Marr Chase gleich 16 Pässe, und macht in seinem 69. NFL-Spiel die 6.000 Receiving Yards voll. Als erst vierter Spieler kann er mindestens zwei Saisonspiele mit mindestens 14 Catches abliefern.

Die Bengals stehen nun bei 3-4 , die Steelers halten bei einer Bilanz von 4-2.