Chicago Bears

22:16-Sieg nach Overtime gegen die Green Bay Packers

by RP74

Was für ein Spieltag – da steigt die Vorfreude auf die Playoffs. Eine Erwähnung in dieser Kategorie hätten sich einige Teams verdient, wie z.B.: Die Seahawks mit einem dramatischen Sieg gegen die Rams in der OT oder die Panthers mit dem Sieg im Divisionsduell gegen Tampa Bay oder die Steelers, Chargers oder, oder, oder. Aber diese Woche nehmen wir ein neues Team in den elitären Kreis der "Gewinner der Woche" auf, die Chicago Bears.

Vor der Saison hatte wohl kaum einer die Bears in einer Division mit den Lions, Packers und Vikings derart auf der Rechnung. Noch einen Sieg benötigt es, um sich die NFC-North-Krone zu holen.

Aber zum Spiel: Und wir wollen es positiv sehen, bei all den Fehlern und teils fragwürdigen Playcalls, die auf Seiten der Packers (gerne in den Kommentaren) begangen wurden.

Beim Sieg der Bears trugen alle Teams ihren Beitrag zum Sieg bei. Über weite Strecken des Spiels war es die Defense, die ihre Mannschaft am Leben hielt. Fünf Mal waren die Packers in der Bears-Redzone innerhalb der 10 Yards. Ergebnisse daraus: Turnover on Downs, FG, FG, Fumble Recovery durch die Bears und ein weiteres FG der Packers. Anstatt möglicher 35 Punkte waren es nur deren neun.

Dazu kamen noch zwei Sacks der Bears gegen einen stark spielenden QB Willis, der im zweiten Viertel QB Love ersetzte (Concussion). Nach der Two-Minute-Warning, bei einer Siegwahrscheinlichkeit von 0.5% (!), war es dann das Special-Team, das einen erfolgreichen On-Side-Kick recoverte.

Und schließlich die Offense, die dann lieferte wenn es um Alles ging. Während andere QBs in ihrer zweiten Saison einen "Sophomore Slump" erleiden, hat sich QB Williams nochmals deutlich verbessert. Er hielt dem Druck stand – erzielte mit weniger als 30 Sekunden auf der Uhr den entscheidenden TD-Pass und führte die Bears (mit über 55 Air-Yards) in der OT zum Sieg.

Zu guter Letzt noch ein Wort zu den in dieser Saison stark gescholtenen Kicker. Beide Kicker verwerteten all ihre Versuche (Extra-Points und FG) - bei äußerst widrigen, windigen Verhältnissen. Schaut euch das erste FG von Santos (Zeit: 12:18 im dritten Viertel) an. Der Wind war so stark, dass sogar die Goalposts in Bewegung kamen.