Maierhofer vor Football-Debüt im "Battle of Austria"

Ex-Fußballprofi Stefan Maierhofer gibt am Samstag (18 Uhr) sein Debüt als Kicker der Vienna Vikings in der European League of Football (ELF).

Er kommt damit in der Wiener Generali-Arena im "Battle of Austria" gegen die Raiders Tirol erstmals zum Einsatz. "Ich habe die Arena als Rapid-Spieler erlebt, wie sie voll war. Es war immer eine gute Stimmung dort und ich freue mich jetzt auf dieses Drumherum im Football", sagte der 42-Jährige am Dienstag im APA-Gespräch.

Bei einem Medientermin im Footballzentrum der Vikings in Simmering gab Maierhofer Einblicke, was seine Aufgaben im violetten Wikinger-Dress sein werden. "Die Ankicks sind das Kern-Thema für mich. Bis jetzt hat es im Training sehr gut geklappt. Ich glaube, die Weite bekomme ich gut hin."

Ob er gegen den Rivalen aus Tirol auch schon Fieldgoals schießen darf, ist noch ungewiss. Die Trainer wollen den "Rookie" langsam in seiner neuen Rolle wachsen lassen.

Vikings-Kicking-Unit zuletzt in der Kritik

"Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich einmal ein Fieldgoal machen darf, dann sage ich nicht nein. Die Goals sind schon speziell, das Kommando mit dem Fänger und dann durchhauen. Ich freue mich schon auf das erste Mal im Match."

Dass die punktuellen Einsätze als Kicker im Football eine Herausforderung sind, ist dem Niederösterreicher klar. "Ich brauche Druck, um meine Leistungen abzurufen. Aber man darf sich nicht beirren lassen. Ich hatte so viele Ballkontakte im Fußball. Aber die paar Ballkontakte, die ich jetzt habe, die müssen einfach sitzen."

Die Kicking-Unit der Wiener steht schon länger in der Kritik - bereits im Vorjahr war das lange Zeit einer der wenigen Schwachpunkte im Spiel der Vikings. Am Sonntag verschoss Oskar Herz im ELF-Spitzenspiel beim Champion Rhein Fire (12:7) zwei Fieldgoal-Versuche aus kürzerer Distanz (33 und 34 Yards). Maierhofer könnte künftig den Wikingern in diesem Bereich helfen.

