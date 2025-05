Die Raiders Tirol siegen in der dritten Woche der ELF-Saison 2025 mit 68:0 (!) gegen die Cologne Centurions.

Das Spiel startet aufgrund eines heftigen Gewitters nicht planmäßig. Nach Minuten des Zuwartens schreiben die Raiders mit Quarterback Adrian Platzgummer im ersten Viertel zuerst mit einem 36-Yard-Field-Goal an.

Bei strömendem Regen sorgt Tobias Bonatti für den ersten Touchdown, Marco Schneider tut es seinem Teamkollegen wenige Augenblicke später gleich.

Im zweiten Viertel bleiben die Tiroler weiter gnadenlos: US-Import JaCorey Sullivan schreibt ebenfalls zum Touchdown an, Lukas Haslwanter schraubt auf 31:0 hoch. Jan Mayerhofer verwandelt einen Pick Six zu einem Defensiv-Touchdown, vor der Halbzeitpause jubelt Sullivan in der Endzone erneut.

Wiesauer erzielt drei Touchdowns

Aaron Maddox macht es im dritten Viertel wie Mayerhofer zuvor - vermeintlich. Aus einer Interception wird ein Pick Six, der aber wegen eines Blindside Blocks zurückgenommen wird.

Es folgt die Sternstunde von Jan Wiesauer, der gleich drei Touchdowns erzielt. Zwischendurch macht Sebastian Huber per Field Goal ebenfalls Punkte. So gewinnen die Raiders vor dem österreichischen ELF-Derby bei den Vienna Vikings (7. Juni, 18:00 Uhr) mit 68:0.

Quarterback-Platzgummer betont, man müsse gegen die Simmeringer in der Generali Arena "ein A-Game bringen."

