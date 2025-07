In einem von Anfang an intensiven Spiel überzeugten die Wiener in der ersten Hälfte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die Defense der Vikings hielt dem Druck der Raiders in Viertel Eins & Zwei stand, während die Offense rund um Quarterback Ben Holmes mit effizienten Drives und spektakulären Plays glänzte. Am Ende der Begegnung wurde es noch kurz spannend, als die Hausherren das Momentum nutzten und spät scorten. Routiniert spielte das Team von HC Chris Calaycay allerdings den Sieg nachhause, der Head Coach sah aber Gesprächsbedarf: „Es war ein heißes Duell, natürlich freuen wir uns über den Win. Doch einige Fehler gegen Ende des Spiels müssen schnell analysiert und korrigiert werden, denn am Samstag kommen die Lions zu uns, die gerade einen Lauf haben.“