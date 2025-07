Austrian Bowl XL: Das musst du wissen

presented by

Die Austrian Football League hat am Samstag (26. Juli, 19:00 Uhr) ihr großes Finale.

In der win2day Game Days Austrian Bowl XL machen sich zwei Wiener Vereine den Titel untereinander aus. Die AFC Vienna Vikings treffen auf die Danube Dragons. Es ist die 40. Ausgabe der Austrian Bowl.

Wir haben vor dem großen Showdown die wichtigsten Facts für euch gesammelt.

Wie sah der Weg ins Finale aus?

Die Danube Dragons beendeten den AFL-Grunddurchgang - genauso wie die Graz Giants - mit einem 8-2-Record und sicherten sich damit das Heimrecht in den Playoffs.

Für die Vienna Vikings setzte es im Grunddurchgang gleich vier Niederlagen, mit dem drittbesten Record (6-4) zog man trotzdem souverän in die Playoffs ein. Dort wurden die Graz Giants im Playoff-Halbfinale mit 22:10 aus dem Weg geräumt.

Die Dragons wurden ihrer Favoritenrolle im Halbfinale gerecht und besiegten die Prague Black Panthers souverän mit 42:7.

Wie gingen die bisherigen Saisonduelle zwischen den Vikings und Dragons aus?

In den bisherigen zwei Saison-Derbys konnten beide Vereine jeweils einen Sieg davontragen. Erst setzten sich die Vikings am 25. April zuhause mit 13:7 durch. Am 8. Juni folgte die Revanche der Dragons, die mit einem 17:14 zurückschlugen.

Auf welche Spieler gilt es besonders zu achten?

Die Danube Dragons stellten im bisherigen Saisonverlauf die stärkste Defense der Liga. Stellvertretend für diese steht Matthias Rebl, der mit seinen Leistungen als Defense-MVP der Saison geehrt wurde.

Auf der Offense-Seite lenkt Quarterback Alexander Reischl die Geschicke. Dieser stand vergangene Saison noch beim ELF-Team der Vienna Vikings unter Vertrag und greift nun nach seinem ersten AFL-Titel.

Die Vikings stellten heuer die zweitbeste Scoring-Offense der Liga. Besonderes Augenmerk gilt wohl Running Back Matthias Moser, der mit sieben Rushing Touchdowns in dieser Saison die Liga anführte. Backfield-Kollege Kevin Wojta war mit fünf Rushing Touchdowns die Nummer zwei der Liga.

Welches Team ist AFL-Titelverteidiger?

Im vergangenen Jahr konnten die Prague Black Panthers den Titel gewinnen. Sie besiegten die Vienna Vikings im Endspiel in Wiener Neustadt mit 20:14. Es war das erste und bislang einzige Mal, dass ein nicht-österreichisches Team die Austrian Football League gewann.

Wer konnte bislang die meisten Austrian Bowls gewinnen?

AFL-Rekordsieger sind die Vienna Vikings, die bei 15 Titeln halten. Am Samstag werden die Wiener die 29. Austrian Bowl ihrer Vereinsgeschichte bestreiten - auch das ist Rekord. Seit 2017 waren die Vikings stets in der Austrian Bowl vertreten - allerdings gingen die vergangenen sechs Austrian Bowls allesamt verloren (2020 holte man zwar den AFL-Titel, allerdings in einer deutlich abgespeckteren Variante und ohne Austrian Bowl).

2022 und 2023 kam es bereits jeweils zum Wiener Derby in der Austrian Bowl, beide Male mit dem besseren Ausgang für die Danube Dragons.

Die zweitmeisten Austrian-Bowl-Siege weisen die Graz Giants auf, die zehn AFL-Titel gewinnen konnten. Die Raiders Tirol holten acht Titel, die Danube Dragons bislang drei.

Alle bisherigen Austrian Bowls:

Jahr Meister Vizemeister Austrian-Bowl-Resultat 1984 Salzburg Lions (#1) Graz Giants 27:10 1986 Graz Giants (#1) Vienna Vikings 31:12 1987 Graz Giants (#2) Salzburg Lions 20:0 1988 Graz Giants (#3) Vienna Vikings 33:15 1989 Salzburg Lions (#2) Graz Giants 34:0 1990 Graz Giants (#4) Klosterneuburg Mercenaries 59:7 1991 Graz Giants (#5) Vienna Vikings 38:7 1992 Graz Giants (#6) Schwarzenau Rangers 28:13 1993 Feldkirch Oscar Dinos (#1) Salzburg Bulls 45:10 1994 Vienna Vikings (#1) Graz Giants 45:23 1995 Graz Giants (#7) Vienna Vikings 26:20 1996 Vienna Vikings (#2) Graz Giants 41:35 1997 Graz Giants (#8) Klosterneuburg Mercenaries 53:14 1998 Graz Giants (#9) Vienna Vikings 43:3 1999 Vienna Vikings (#3) Graz Giants 37:35 2000 Vienna Vikings (#4) Raiders Tirol 34:28 2001 Vienna Vikings (#5) Raiders Tirol 24:14 2002 Vienna Vikings (#6) Graz Giants 52:21 2003 Vienna Vikings (#7) Graz Giants 56:42 2004 Raiders Tirol (#1) Vienna Vikings 28:20 2005 Vienna Vikings (#8) Raiders Tirol 43:14 2006 Raiders Tirol (#2) Vienna Vikings 43:19 2007 Vienna Vikings (#9) Graz Giants 42:14 2008 Graz Giants (#10) Raiders Tirol 31:21 2009 Vienna Vikings (#10) Graz Giants 22:19 2010 Danube Dragons (#1) Raiders Tirol 28:21 2011 Raiders Tirol (#3) Vienna Vikings 23:13 2012 Vienna Vikings (#11) Raiders Tirol 48:34 2013 Vienna Vikings (#12) Raiders Tirol 48:31 2014 Vienna Vikings (#13) Raiders Tirol 24:17 2015 Raiders Tirol (#4) Vienna Vikings 38:0 2016 Raiders Tirol (#5) Graz Giants 51:7 2017 Vienna Vikings (#14) Raiders Tirol 45:26 2018 Raiders Tirol (#6) Vienna Vikings 51:48 2019 Raiders Tirol (#7) Vienna Vikings 42:34 2020 Vienna Vikings (#15) Graz Giants ** 2021 Raiders Tirol (#8) Vienna Vikings 35:14 2022 Danube Dragons (#2) Vienna Vikings 51:29 2023 Danube Dragons (#3) Vienna Vikings 14:13 2024 Prague Black Panthers (#1) Vienna Vikings 20:14

** aufgrund der Corona-Pandemie nahmen lediglich die Vienna Vikings und die Graz Giants an der Meisterschaft teil. Eine Austria Bowl gab es keine, dafür wurde der AFL-Titel in einer Best-of-Five-Serie ausgespielt, die die Vikings nach drei Spielen (31:19, 45:13, 46:29) gewannen.

Wo findet das Finale statt?

Die NV Arena in St. Pölten wird heuer zum siebenten Mal Austragungsort der Austrian Bowl sein. Erstmals war dies 2013 der Fall, letztmals gastierte die Austrian Bowl 2023 in Niederösterreichs Landeshauptstadt. In der vergangenen Saison fiel die Titelentscheidung in Wiener Neustadt.

Komme ich noch an Tickets?

Bislang sind rund 3.500 Tickets verkauft. Wer noch zugreifen will, hat nach wie vor die Chance. Bis Samstag (14:00 Uhr) kann man über "oeticket.com" online Karten bestellen. Die Tageskassa vor Ort in St. Pölten öffnet am Samstag um 13:00 Uhr.

Was bekommen Fans in St. Pölten geboten?

Noch vor dem großen Highlight, der Austrian Bowl zwischen den Danube Dragons und den Vienna Vikings, matchen sich ab 15:00 Uhr die SG Raiders/Hammers und die Salzburg Duck Ladies in der Ladies Austrian Bowl XXVI.

Schon lange davor können sich Fans im Stadion-Areal vergnügen. Die Pre-Game-Area öffnet bereits um 12:00 Uhr.

Wird das Spiel im TV übertragen?

Wer nicht vor Ort mit dabei sein kann, wird auch vor dem Fernseher fündig. ORF Sport+ überträgt das Finale ab 18:55 Uhr.

Bereits zuvor wird die Ladies Bowl XXVI live in ORF Sport+ gezeigt.

