    Klinger-Schwestern schaffen Sprung ins Achtelfinale

    In Baden schafft das Geschwister-Duo den direkten Einzug. Lia Berger und Lilli Hohenauer sind hingegen out. Drei von vier ÖVV-Männerteams verlieren zum Auftakt.

    Klinger-Schwestern schaffen Sprung ins Achtelfinale Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger sind beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-ProTour in Baden als Gruppensiegerinnen direkt ins Achtelfinale eingezogen.

    Die Steirerinnen bezwangen am Donnerstag das US-Duo Kim Hildreth/Teegan van Gunst 2:0 (19,25). Ihre nächsten Gegnerinnen am Freitag stehen noch nicht fest. Lia Berger und Lilli Hohenauer verloren hingegen auch ihr zweites Gruppenmatch und schieden als Gruppenletzte aus.

    So haben die Männer abgeschnitten

    Von den vier österreichischen Männerteams starteten nur Timo Hammarberg/Tim Berger erfolgreich in das Heimturnier. Die EM-Viertelfinalisten besiegten die Dänen Mads Möllgaard/Nicolai Hovmann 2:1 (18,-16,8).

    Christoph Dressler/Philipp Waller, Julian Hörl/Moritz Pristauz und Lorenz Petutschnig/Alexander Horst bezogen in ihren ersten Vorrundenspielen hingegen Niederlagen. Für sie geht es am Freitag gegen die anderen Auftaktverlierer ihrer Gruppen um den Einzug in die Zwischenrunde.

    Hammarberg/Berger könnten mit einem weiteren Sieg ins Achtelfinale kommen, bei einer Niederlage würden sie in der Zwischenrunde spielen.

    World Tour

