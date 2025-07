Wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht und sich die besten Beachvolleyballer:innen Europas in Baden versammeln, kann das nur eines bedeuten: die idyllische Kurstadt verwandelt sich wieder zur heißesten Sportlocation des Landes. Zwischen Sandplatz, Schwimmbecken und jubelnden Fans verschmilzt ab 5. August 2025 im Rahmen der Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND.Niederösterreich. Weltklasse-Volleyball mit echtem Sommer-Feeling.

Beachvolleyball auf Topniveau – mitten in Baden

Von 5. bis 9. August wird das Strandbad Baden erneut zur Bühne für Europas Beachvolleyball-Elite, wenn bei der Baden Challenge internationale Top-Teams aus den USA, Brasilien, China und mehr gegen Österreichs Elite antreten. Nur wenige Tage später folgt gleich das nächste Highlight: Von 14. bis 17. August übernehmen die Youngsters bei den CEV U22-Europameisterschaften den Center Court. Eingebettet in die traumhafte Kulisse der Thermenregion, garantiert das Turnier Spitzensport auf Augenhöhe und Spannung bis zum letzten Punkt.

Die Crème de la Crème des Sports in Baden versammelt

Die teilnehmenden Teams für beide Bewerbe stehen bereits fest und garantieren eine noch nie da gewesene Dichte an Weltklasse-Athlet:innen. So sind bei der World Beach Pro Tour BADEN CHALLENGE bei den Frauen Österreichs Top-Team Dorina und Ronja Klinger erstgesetzt, die als aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste die größte heimische Medaillenhoffnung sind. An zweiter Stelle stehen Tanja Hüberli und Leona Kernen, die aktuelle Nummer 1 aus der Schweiz, gefolgt von der Nummer 3 des Turniers, Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne, ein Top-Team aus Deutschland. Insgesamt zwölf Damen-Teams aus den Top 30 der Weltrangliste versprechen höchstspannende Matches auf Spitzenniveau.

Die gesamte Setzliste der Frauen findest du hier

Bei den Männern befinden sich unter den drei erstgesetzten Teams keine Spieler aus Österreich. Das Feld führen die beiden Engländer Javier und Joaquin Bello an – zwei Brüder, die sich zuletzt in Rio de Janeiro Gold geholt haben und somit auch in diesem Turnier als große Favoriten gelten. Sie konkurrieren mit den zweitgesetzten Schweizer Durchstartern Marco Krattiger und Leo Dillier. Auf der Nummer 3 der World Beach Pro Tour BADEN CHALLENGE der Männer befindet sich das französische Team bestehend aus Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat.

Hier geht’s zur Setzliste der Männer

Mehr als nur Sport: Festivalstimmung und Sommer pur

Beachvolleyball Baden ist mehr als nur ein Turnier – es ist dank des umfangreichen Rahmenprogramms ein echtes Sommererlebnis. Neben der Möglichkeit, sich im Pool des Strandbad Badens zwischendurch abzukühlen, sorgen in der Fan-Zone chillige DJ-Sounds, kühle Drinks und gemütliche Lounges für Festival-Vibes. Auch kulinarisch wird’s vielfältig: von kreativen Streetfood-Klassikern bis zum Eiskaffee direkt am Sand. Wer nach dem Spieltag noch nicht genug hat, kann die Beachvolleyball Baden presented by SPORTLAND.Niederösterreich. bei einer der vier Aftershowpartys im Melkerkeller am 08. August, 09. August, 14. August und 16. August 2025 ausklingen lassen.

Einfache Anreise dank perfekter Anbindung

Nachdem die besten Parkplätze so schnell weg sind wie ein Ass im Sand, empfehlen wir die Anreise mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Bahnhof Baden aus sind es zu Fuß nur rund 25 Minuten Spazierweg, von der Endstation der Badner Bahn (Josefsplatz) sogar noch weniger – 15 Minuten. Wer auf den sonnigen Spaziergang verzichten möchte, kann sich beim Bahnhof Baden oder beim Josefsplatz auch in die Buslinie 306 Richtung Alland oder 308 Richtung Altenmarkt/ Triesting setzen und bei der Haltestelle Baden Strandbad direkt beim Eingang aussteigen.

Jetzt Tickets sichern und live dabei sein

Also: Markier dir das Wochenende rot im Kalender, schnapp dir deine Freund:innen oder Familienmitglieder und sichere dir jetzt dein Ticket für das Sommer-Highlight des Jahres! Erlebe Weltklasse-Beachvolleyball, ausgelassene Stimmung und unvergessliche Momente – live in Baden.

