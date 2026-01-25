Erneut NBA-Spiele verschoben

Das geplante NBA-Spiel zwischen den Dallas Mavericks und den Milwaukee Bucks im Fiserv Forum wurde verschoben.

Grund ist, dass die Mavericks aufgrund des schlechten Wetters in der Region Dallas nicht abreisen konnten.

Auch das Spiel zwischen den Memphis Grizzlies und den Denver Nuggets baucht aufgrund des Wetters einen neuen Termin. Dieser steht noch nicht fest.

Zuvor wurde bereits die Partie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors nach erneuten tödlichen Schüssen in Minneapolis im Zusammenhang mit Einsätzen von Beamten der US-Migrationsbehörde ICE verschoben (Hier nachlesen >>>).