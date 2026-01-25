NEWS

Erneut NBA-Spiele verschoben

Damit wird bereits das dritte Spiel innerhalb von kurzer Zeit verschoben. Grund dieses Mal sind die Wetterbedingungen.

Erneut NBA-Spiele verschoben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das geplante NBA-Spiel zwischen den Dallas Mavericks und den Milwaukee Bucks im Fiserv Forum wurde verschoben.

Grund ist, dass die Mavericks aufgrund des schlechten Wetters in der Region Dallas nicht abreisen konnten.

Auch das Spiel zwischen den Memphis Grizzlies und den Denver Nuggets baucht aufgrund des Wetters einen neuen Termin. Dieser steht noch nicht fest.

Zuvor wurde bereits die Partie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors nach erneuten tödlichen Schüssen in Minneapolis im Zusammenhang mit Einsätzen von Beamten der US-Migrationsbehörde ICE verschoben (Hier nachlesen >>>).

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team

Basketball
Dukes lösen mit Heimsieg Ticket für die Playoffs

Dukes lösen mit Heimsieg Ticket für die Playoffs

Basketball
Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Basketball
8
VIDEO: Skier verloren! Prevc kostet Slowenien Medaille

VIDEO: Skier verloren! Prevc kostet Slowenien Medaille

Skispringen
Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Bundesliga
Kein Sieger im Topduell zwischen Roma und Milan

Kein Sieger im Topduell zwischen Roma und Milan

Serie A
Leihabbruch! Chelsea holt Verteidiger vom BVB zurück

Leihabbruch! Chelsea holt Verteidiger vom BVB zurück

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

NBA Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies Denver Nuggets Basketball