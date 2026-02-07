BC Vienna BC Vienna VIE
KK Zadar KK Zadar ZAD
Endstand
77:86
18:12 , 24:31 , 17:24 , 18:19
NEWS

BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab

Die Wiener unterliegen KK Zadar im letzten Gruppenspiel der ABA League.

BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Basketballer von BC Vienna sind am Freitagabend in ihrem letzten regulären Saisonspiel der ABA League daheim dem kroatischen Team KK Zadar 77:86 (42:43) unterlegen.

Die Wiener schlossen die Gruppenphase mit vier Siegen und zwölf Niederlagen ab.

Ab Freitag nächster Woche (13. Februar) geht es in der Zwischenrunde (Play Out) in weiteren zehn Spielen weiter. Erster Gegner ist erneut daheim das Team Krka aus Novo Mesto in Slowenien.

