NBA: Pöltl nach Verletzung auf Comeback-Kurs!

Jakob Pöltl nähert sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einem Comeback.

Der Wiener hat wegen Rückenproblemen seit 21. Dezember kein Spiel bestritten, befindet sich aber seit dieser Woche wieder im Vollkontakttraining.

Vor der 126:128-Heimniederlage seiner Toronto Raptors am Mittwoch gegen die Minnesota Timberwolves arbeitete der 30-Jährige bereits in der Halle auf dem Court. Ein Match-Comeback könnte noch vor der nächstwöchigen All-Star-Pause erfolgen.

Raptors in der Krise

Laut APA-Informationen handelt es sich bei Pöltls Rückenproblemen um keine strukturelle Verletzung.

Dennoch versäumte der Center gegen Minnesota seine 22. Partie in Folge. Sein Team kassierte die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen.

Dabei gaben die Raptors einen 18-Punkte-Vorsprung Mitte des dritten Viertels aus der Hand (alle Infos >>>).