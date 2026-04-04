Mit einem 128:96 bei den Memphis Grizzlies haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) einen "Musssieg" in der NBA eingefahren.

Jakob Pöltl ist mit acht Punkten, sieben Rebounds, vier Assists, zwei Steals sowie einem Block beteiligt. Der 2,13 Meter große Center aus Wien kommt auf 22:45 Einsatzminuten.

Weil auch die Konkurrenz erfolgreich ist, bleiben die Kanadier im engen Playoff-Rennen in der Eastern Conference auf Platz sieben.

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"Haben unsere Chancen genützt"

In Tennessee haben die Raptors ab dem zweiten Viertel keine Zweifel daran gelassen, wer das Parkett als Sieger verlassen wird.

"Wir haben gut verteidigt und gereboundet und unsere Chancen am Fast Break (schneller Gegenangriff, Anm.) gut genützt", stellt Pöltl zufrieden fest. RJ Barrett ist mit 25 Punkten der beste Werfer aufseiten Torontos.

Bei den Boston Celtics wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe auf die Kanadier, die nun bei 43:34-Siegen halten. Der Tabellenzweite im NBA-Osten gewinnt auswärts gegen die Milwaukee Bucks 133:101.

Jayson Tatum schrammt mit 23 Zählern, elf Rebounds und neun Assists knapp an einem Triple-Double vorbei. Jaylen Brown sorgt für 26 Punkte.

Rennen um die Playoffs

Die Atlanta Hawks (45:33) festigen mit einem 141:107 bei den Brooklyn Nets den fünften Platz in der Eastern Conference.

Die Philadelphia 76ers (wie Toronto 43:34) bleiben durch ein 115:103 gegen die Minnesota Timberwolves auf Platz sechs, der noch zur direkten Playoff-Qualifikation berechtigt.

Erfolgreich sind am Freitag auch Verfolger der Raptors. Die Charlotte Hornets (42:36) gewinnen gegen die Indiana Pacers 129:108. Orlando Magic (41:36) bezwingt die Dallas Mavericks auswärts 138:127. Im Mittelpunkt dieser Partie steht mit dem 19-jährigen Cooper Flagg jedoch ein Spieler der Texaner.

Der im NBA-Draft 2025 an erster Stelle ausgewählte Forward erzielt 51 Punkte. Er avanciert damit zum jüngsten NBA-Akteur, der es in einer Partie auf 50 oder mehr Zähler bringt.