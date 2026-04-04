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Mindestens ein Toter und 47 Verletzte vor Fußball-Derby in Peru

Vor dem Spiel zwischen Alianza Lima und Club Universitario de Deportes kam es zu einem heftigen Zwischenfall. Das Match soll Samstagabend aber wie geplant stattfinden.

Mindestens ein Toter und 47 Verletzte vor Fußball-Derby in Peru Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Bei einem Unglück vor einem Fußball-Derby in der peruanischen Hauptstadt Lima ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Bei dem "bedauerlichen Vorfall" Freitagabend (Ortszeit) seien 47 weitere Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco am Freitag vor Journalisten. 39 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Tribünenmauer eingestürzt

Die Feuerwehr in Lima dementierte zunächst Berichte, denen zufolge eine Tribünenmauer eingestürzt war. Die Struktur der Südtribüne im betroffenen Stadion erscheine intakt, erklärte Feuerwehrchef Marcos Pajuelo.

Später wird doch bestätigt, dass eine Konstruktion eingestürzt sei. Laut einem Bericht der Tageszeitung "El Comercio" hatten sich Fans des Vereins Alianza Lima vor einem Spiel ihrer Mannschaft gegen den Club Universitario zu einer Feier in dem Stadion versammelt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wie es zu dem Einsturz gekommen war, bleibt zunächst unklar. Man werde die genauen Todesumstände der Person untersuchen, verkündet die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität auf der Plattform X.

Außerdem seien die Behörden dabei, Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten und Zeugenaussagen aufzunehmen, heißt es weiter.

Der Vorfall ereignete sich am Vortag des Spiels zwischen den rivalisierenden Fußballklubs Alianza Lima und Club Universitario de Deportes. Nach Angaben des peruanischen Fußballverbands sollte die Partie Samstagabend wie geplant stattfinden.

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