Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Golden State Warriors Golden State Warriors GSW
Endstand
141:127
33:29 , 32:35 , 31:36 , 26:22 , 19:5
NEWS

Triple-Double von Barnes bei Toronto-Sieg gegen Warriors

Der in Abwesenheit des verletzten Jakob Pöltl als Center aufgebotene 24-Jährige verbucht 23 Punkte, 25 Rebounds, zehn Assists.

Scottie Barnes hat die Toronto Raptors am Sonntag mit einem Triple-Double zu einem 141:127 n.V. gegen die Golden State Warriors geführt.

Der in Abwesenheit des verletzten Jakob Pöltl als Center aufgebotene 24-Jährige verbucht 23 Punkte, egalisiert mit 25 Rebounds einen Klub-Rekord und verteilt zehn Assists.

Topscorer ist Immanuel Quickley mit 27 Zählern. Für die Kalifornier reichen 39 Punkte von Stephen Curry nicht.

In der regulären Spielzeit sind die Kanadier bei noch 1:43 Minuten auf der Uhr 113:120 zurückgelegen. Beim Stand von 122:122 geht es in die Verlängerung, die Toronto deutlich mit 19:5 für sich entscheidet.

Bereits am Montag treffen die Raptors im zweiten von fünf Heimspielen hintereinander auf Orlando Magic. Die Partie ist ein direktes Duell um Platz vier in der Eastern Conference.

Oklahoma City zurück auf Siegerstraße

Mit einem 129:104 gegen die Philadelphia 76ers ist Oklahoma City Thunder nach den jüngsten zwei Niederlagen gegen die San Antonio Spurs auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Chet Holmgren zeichnet für 29 Punkte des Titelverteidigers verantwortlich, der die Liga mit einer 27:5-Bilanz anführt.

Kawhi Leonard erreicht beim 112:99 der LA Clippers gegen die Detroit Pistons mit 55 Zählern eine Karriere-Bestleistung. Die Los Angeles Lakers gewinnen nach zuletzt drei Pleiten gegen die Sacramento Kings mit 125:101. Luka Doncic und LeBron James sorgen für 34 bzw. 24 Punkte.

