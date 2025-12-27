Washington Wizards Washington Wizards WAS Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
138:117
35:32 , 38:30 , 29:38 , 36:17
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Pöltl bei nächster Toronto-Niederlage nur Zuschauer

Auch Philadelphia und Orlando als unmittelbare Verfolger der Kanadier kassierten Niederlagen.

Pöltl bei nächster Toronto-Niederlage nur Zuschauer Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Jakob Pöltls Leidenszeit in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) geht weiter.

Wegen seiner Rückenprobleme war der 30-jährige Wiener am Freitag (Ortszeit) auch beim 117:138 der Toronto Raptors auswärts gegen die Washington Wizards nur Zuschauer.

Die Kanadier hatten dabei gegen den Liga-Nachzügler mit 17:36 im Schlussviertel klar das Nachsehen.

Bilanz ohne Pöltl negativ

Brandon Ingram erzielte 29 Punkte für die Raptors, die mit Pöltl 13 von 21 Partien gewonnen haben und ohne den Center nunmehr eine 5:6-Bilanz aufweisen. Am Sonntag beginnt für Toronto eine Serie von fünf Heimspielen.

Erster Gegner sind die Golden State Warriors, die zuletzt drei Siege hintereinander gefeiert haben.

Ohne Erfolgserlebnis geblieben sind am Stefanitag indes auch die unmittelbaren Verfolger der in der Eastern Conference viertplatzierten Kanadier.

Die Philadelphia 76ers unterlagen bei den Chicago Bulls mit 102:109, Orlando Magic verlor gegen die Charlotte Hornets 105:120. Eine Niederlage setzte es mit 129:131 bei Utah Jazz auch für die im NBA-Osten führenden Detroit Pistons.

Mehr zum Thema

Jokic führt Nuggets mit Galavorstellung zu Overtime-Sieg

Jokic führt Nuggets mit Galavorstellung zu Overtime-Sieg

Basketball
Ski heute: Super-G der Männer in Livigno

Ski heute: Super-G der Männer in Livigno

Ski Alpin
Ski Alpin heute: Riesentorlauf der Frauen am Semmering

Ski Alpin heute: Riesentorlauf der Frauen am Semmering

Ski Alpin
Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Startliste für den Super-G der Männer in Livigno

Ski Alpin
2
Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Semmering

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Semmering

Ski Alpin
Manchester United siegt am Boxing Day knapp

Manchester United siegt am Boxing Day knapp

Premier League
Trotz 0:2-Rückstand! Salzburg setzt sich bei den Pioneers durch

Trotz 0:2-Rückstand! Salzburg setzt sich bei den Pioneers durch

ICE Hockey League
1
Kommentare

Kommentare

Basketball Jakob Pöltl Detroit Pistons Orlando Magic Philadelphia 76ers Chicago Bulls Utah Jazz Charlotte Hornets Washington Wizards Toronto Raptors Golden State Warriors National Basketball Association Brandon Ingram