Algerien Algerien DZA
Burkina Faso Burkina Faso BUR
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
NEWS

ÖFB-WM-Gegner löst Achtelfinalticket bei Afrika-Cup

Algerien erhält auch im zweiten Spiel kein Gegentor und zieht mit zwei Erfolgen aus zwei Partien ins Achtelfinale ein.

Kommentare

ÖFB-WM-Gegner Algerien bleibt bei der 35. Ausgabe des Afrika-Cups in Marokko weiterhin auf der Erfolgsspur.

Die Algerier gewinnen mit 1:0 gegen Burkina Faso und sichern sich mit dem Punktemaximum nach zwei Gruppenspielen in der Gruppe E das Achtelfinalticket.

Zuvor besiegte die algerische Auswahl bereits den Sudan mit 3:0. In beiden bisherigen Spielen blieb Algerien somit ohne Gegentor.

Mahrez entscheidet die Partie per Elfmeter

Den entscheidenden Treffer erzielt der ehemalige Manchester City-Profi Riyad Mahrez in der 23. Minute. Nach einem Foul an Rayan Ait Nouri verwandelt er den fälligen Elfmeter.

Noch vor der Pause hatte Algerien bei einem Stangenkopfball von Pierre Kabore Glück. Daraufhin ist es auch Tormann Luca Zidane, der sein Team mit starken Paraden vor dem Ausgleich bewahrt.

Dadurch dürfen die Algerier nach zwei missglückten Anläufen wieder einmal Afrika-Cup-Achtelfinalluft schnuppern. In den Jahren 2023 und 2021 schaffte es das Team von Vladimir Petkovic nicht über die Gruppenphase hinaus.

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J.

Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.

Mosambik feiert ersten Sieg bei Afrikameisterschaft

In der früheren Begegnung kassiert Algeriens letzter Gruppengegner Äquatorialguinea eine 0:1-Niederlage gegen den Sudan. Das Duell des punktelosen Tabellenschlusslichts gegen den ÖFB-WM-Gegner findet am Mittwoch statt.

Mosambik gewinnt in Gruppe F überraschend mit 3:2 gegen Gabun. Dies ist ihr erster Erfolg in der Historie der Afrikameisterschaft.

