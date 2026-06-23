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Trade-Hammer! Antetokounmpo verlässt Milwaukee Bucks

In der NBA bahnt sich einer der spektakulärsten Deals der jüngeren Geschichte an. Giannis Antetokounmpo verlässt Milwaukee nach 13 Jahren.

Trade-Hammer! Antetokounmpo verlässt Milwaukee Bucks Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Mega-Trade in der NBA!

Giannis Antetokounmpo verlässt die Milwaukee Bucks nach 13 Jahren. Der griechische Superstar schließt sich den Miami Heat an.

Am 6. Juli soll der Deal offiziell gemacht werden.

Weitere Wechsel

Ebenfalls nach Miami wechselt Bobby Portis. Im Gegenzug gibt Miami offenbar Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis und mehrere Draft-Picks ab.

Seit dem NBA-Draft 2013 spielte der zweifache MVP für kein anderes Team. Auch die Boston Celtics sollen am "Greek Freak" drangewesen sein.

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