BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026
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Trade-Hammer! Antetokounmpo verlässt Milwaukee Bucks
In der NBA bahnt sich einer der spektakulärsten Deals der jüngeren Geschichte an. Giannis Antetokounmpo verlässt Milwaukee nach 13 Jahren.
Mega-Trade in der NBA!
Giannis Antetokounmpo verlässt die Milwaukee Bucks nach 13 Jahren. Der griechische Superstar schließt sich den Miami Heat an.
Am 6. Juli soll der Deal offiziell gemacht werden.
Weitere Wechsel
Ebenfalls nach Miami wechselt Bobby Portis. Im Gegenzug gibt Miami offenbar Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis und mehrere Draft-Picks ab.
Seit dem NBA-Draft 2013 spielte der zweifache MVP für kein anderes Team. Auch die Boston Celtics sollen am "Greek Freak" drangewesen sein.