Charlotte Hornets Charlotte Hornets CHA Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
118:111
21:34 , 31:24 , 28:29 , 24:17 , 14:7
NEWS

Toronto-Siegesserie endet, Pöltl verpasst Triple-Double knapp

Die Serie der Toronto Raptors nimmt nach neun Erfolgen hintereinander ein Ende. Jakob Pöltl schrammt aber an einem noch nicht geschafften Karriere-Meilenstein vorbei.

Toronto-Siegesserie endet, Pöltl verpasst Triple-Double knapp Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Die Siegesserie der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) endet.

Nach neun Erfolgen hintereinander müssen sich die Kanadier bei den Charlotte Hornets 111:118 n.V. geschlagen geben.

Jakob Pöltl ist mit acht Punkten, elf Rebounds und neun Assists nahe an seinem ersten Karriere-Triple-Double. Bei den Vorlagen stellt er eine persönliche Bestleistung ein. Hinzu kommen zwei Steals und ein Block in 32:32 Minuten Spielzeit.

Bei Stand von 100:88 Mitte des Schlussviertels scheinen die Raptors auf dem Weg zum zehnten Sieg in Serie, bleiben dann jedoch fünf Minuten ohne Score. Die Gastgeber gleichen aus und haben in der Verlängerung mit 14:7 klar den längeren Atem.

Sein Team hätte den Faden "nicht mehr wiedergefunden", sagt Pöltl. "Wir werden versuchen, einen neuen zu starten", meint er nach dem zu Ende gegangenen Streak.

Scottie Barnes ist mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer der Kanadier, die bereits am Sonntag bei den New York Knicks wieder im Einsatz sind.

Antetokounmpo übertrifft 21.000-Punkte-Marke

Die Milwaukee Bucks beenden mit einem 116:99 gegen die Brooklyn Nets eine Negativserie mit sieben Niederlagen. Giannis Antetokounmpo übertrifft mit 29 Zählern die Marke von 21.000 Punkten in der NBA.

Die Denver Nuggets verwerten beim 130:112 auswärts gegen die Phoenix Suns 22 von 38 (57,9 Prozent) Distanzwürfen. Allein Tim Hardaway Jr. ist sieben Mal erfolgreich. Nikola Jokic führt die Franchise aus Colorado mit 26 Zählern an.

Die Detroit Pistons, Leader der Eastern Conference, gewinnen nach zuletzt zwei Pleiten 138:135 bei Miami Heat. Cade Cunningham zeichnet für 29 Zähler verantwortlich.

