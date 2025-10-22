Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder OKC Houston Rockets Houston Rockets HOU
Endstand
125:124
27:30 , 24:27 , 24:22 , 29:25 , 11:11 , 10:9
Titelverteidiger OKC bezwingt Rockets nach doppelter Overtime

In der finalen Phase einer knappen Partie kann sich Oklahoma auf ihren MVP verlassen. Für die Lakers gibt es hingegen eine bittere Niederlage gegen die Warriors.

Titelverteidiger OKC bezwingt Rockets nach doppelter Overtime Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Oklahoma City Thunder feiert zum Auftakt der neuen NBA-Saison einen knappen 125:124-Sieg gegen die Houston Rockets.

In einer von Anfang an knappen Partie legen die Rockets rund um Star-Neuzugang Kevin Durant den besseren Start hin. In den ersten beiden Vierteln können sich die Texaner zunächst einen sechs-Punkte-Vorsprung herausspielen.

OKC-Star Shai Gilgeous-Akexander hat zu diesem Zeitpunkt erst fünf Punkte vorzuweisen, zeigt dann aber weshalb er letzte Saison zum MVP gekürt wurde. Das Team aus Oklahoma kämpft sich zurück und erzwingt zweimal eine Overtime, in denen SGA alleine nochmal elf von seinen insgesamt 35 Punkten erzielt und sein Team so schlussendlich zum Sieg führt.

Lakers verlieren trotz Doncic-Gala

Auch die Golden State Warriors starten mit einem Sieg in die neue NBA-Saison. Gegen die Los Angeles Lakers, die ohne Superstar LeBron James antreten müssen, gibt es einen 119:109-Sieg.

Die entscheidenden Spieler auf Seiten der Warriors sind Jimmy Butler mit 31 Punkten und Stephen Curry mit 23 Zählern. Bei den Lakers liefert Luka Doncic mit 43 Punkten, zwölf Rebounds und neun Assists eine überragende individuelle Leistung, insgesamt bekommt er jedoch zu wenig Unterstützung von seinem Team.

