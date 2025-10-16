NEWS

Testspiel-Niederlage für Pöltl an seinem Geburtstag

Der Center konnte sich mit acht Punkten und sieben Rebounds selbst beschenken. Trotzdem setzte es für die Toronto Raptors eine Niederlage.

Testspiel-Niederlage für Pöltl an seinem Geburtstag Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
An seinem 30. Geburtstag ist Jakob Pöltl ins Basketballgeschehen zurückgekehrt: Der Wiener absolvierte bei den Boston Celtics nach Rückenproblemen und einer Erkältung sein erstes Spiel für die Toronto Raptors in der Vorbereitung auf die anstehende NBA-Saison.

Beim 108:110 der Kanadier verbuchte der Center acht Punkte, sieben Rebounds, drei Blocks und zwei Assists. Er kam auf 19:55 Einsatzminuten. Die ersten vier Testpartien seines Teams hatte er verpasst.

Wegen eines im Training erlittenen Nasenbeinbruchs spielte Pöltl mit einer Gesichtsmaske. Erstmals stand der heimische NBA-Pionier mit Brandon Ingram auf dem Feld. Der Small Forward verzeichnete 20 Zähler und zehn Rebounds.

Mit Immanuel Quickley, RJ Barrett, Ingram, Scottie Barnes und Pöltl hatte Coach Darko Rajakovic jene Startformation aufgeboten, mit der die Kanadier ab Mittwoch kommender Woche auch in die reguläre NBA-Saison gehen wollen. Im letzten Test empfangen die Raptors am Freitag die Brooklyn Nets.

