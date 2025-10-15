Endstand
82:9319:26 , 23:17 , 17:36 , 23:14
NEWS
BSL-Tabellenführer BC Vienna mit erster Niederlage
Swans Gmunden fügt dem Spitzenreiter der Basketball Superliga die erste Niederlage zu.
Im vierten Spiel muss BC Vienna die erste Niederlage in dieser BSL-Saison wegstecken.
Zu Beginn der vierten Runde der win2day Basketball Superliga verliert der Tabellenführer zu Hause mit 82:83 gegen Swans Gmunden.
Den Statement-Erfolg schaffen die Oberösterreicher vor allem durch eine starke Teamleistung. Die komplette Starting-Five der Swans punktet im zweistelligen Bereich.
Gerade im dritten Viertel setzt sich Gmunden mit 79:59 ab. Am Ende kann Vienna zwar noch verkürzen, die Niederlage aber nicht mehr verhindern.