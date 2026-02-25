NEWS

Raptors verlieren ohne Pöltl gegen NBA-Leader

Der Wiener wird für das Duell gegen seinen Ex-Klub geschont.

Raptors verlieren ohne Pöltl gegen NBA-Leader Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Einmal mehr ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 107:116 verloren.

Der 30-jährige Wiener wurde geschont, weil bereits am Mittwoch das Aufeinandertreffen mit den San Antonio Spurs auf dem Programm steht. Es wurde erwartet, dass der Center für das Duell mit seinem Ex-Club wieder ins Aufgebot der Kanadier zurückkehrt.

Spurs bauen Erfolgsserie aus

Gegen den NBA-Leader, der weiterhin auf seinen verletzten Topstar Shai Gilgeous-Alexander verzichten musste, waren die Raptors vor allem im zweiten und dritten Viertel unterlegen.

Die Abschnitte gingen mit 19:35 bzw. 29:38 verloren. RJ Barrett war mit 21 Punkten der erfolgreichste Werfer aufseiten Torontos.

Mittwoch-Gegner San Antonio ist mit viel Selbstvertrauen nach Kanada gereist. Die Texaner halten bei neun Siegen in Serie und sind in der Western Conference erster Verfolger von Oklahoma City.

Cleveland bezwang Knicks

In einem Spitzenspiel im NBA-Osten setzten sich die Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks mit 109:94 durch. Beide Teams halten jetzt bei 37:22-Siegen. Donovan Mitchell war mit 23 Punkten der beste Scorer der Partie.

Die Philadelphia 76ers rückten den in der Eastern Conference weiterhin fünftplatzierten Raptors durch ein 135:114 bei den Indiana Pacers auf zwei Siege nahe. Tyrese Maxey zeichnete für 32 Zähler verantwortlich.

Paolo Banchero führte Orlando Magic mit 36 Punkten zu einem 110:109 bei den Los Angeles Lakers. Luka Doncic verwertete nur acht seiner 24 Würfe aus dem Spiel. Er kam auf 22 Zähler.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Pöltl überzeugt bei Raptors-Sieg

Pöltl überzeugt bei Raptors-Sieg

Basketball
San Antonio Spurs beenden Siegesserie der Pistons

San Antonio Spurs beenden Siegesserie der Pistons

Basketball
Mit fast 40: NBA-Star will fünftes Olympia-Gold

Mit fast 40: NBA-Star will fünftes Olympia-Gold

Basketball
Serie-A-Klub informiert sich nach U17-WM-Held

Serie-A-Klub informiert sich nach U17-WM-Held

Bundesliga
Nina Astner rast in Oppdal aufs Podest

Nina Astner rast in Oppdal aufs Podest

Ski Alpin
1
Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Inter geschockt: "Ganz schwer, das zu verkraften"

Champions League
5
Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Champions League
11

Kommentare

NBA Basketball San Antonio Spurs Jakob Pöltl Orlando Magic Luka Doncic Philadelphia 76ers Indiana Pacers New York Knicks Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers Toronto Raptors Cleveland Cavaliers National Basketball Association Shai Gilgeous-Alexander Donovan Mitchell