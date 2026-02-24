Mit fast 40: NBA-Star will fünftes Olympia-Gold

Kevin Durant visiert bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles zum fünften Mal Olympia-Gold mit dem amerikanischen Basketball-"Dream Team" an.

"Ich liebe es, für Team USA zu spielen. Ich liebe es, mein Land zu repräsentieren", sagte der 37-jährige Star der Houston Rockets nach dem 125:105-Heimsieg über Utah am Montag und erklärte, dass er sich beim US-Basketball-Verband um einen Platz im Team beworben habe.

Durant wäre im Sommer 2028 fast 40, doch das spielt für ihn keine Rolle.

"Ich wollte meinen Namen nicht wegen der simplen Tatsache vom Tisch haben, weil ich älter bin und schon zuvor dabei war", meinte Durant. In dieser Saison verzeichnete er fast 26 Punkte pro Spiel.