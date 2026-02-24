Sensation perfekt! Bodö/Glimt wirft Inter aus der CL

Die Sensation ist perfekt! Bodö/Glimt setzt sich nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel der UEFA Champions League Playoffs gegen Inter Mailand durch. Die Gäste gewinnen 2:1 und stehen mit einem Gesamtscore von 5:2 im Achtelfinale.

Bayer Leverkusen und Olympiakos Piräus trennen sich 0:0 (Hinspiel 2:0), während sich Newcastle 3:2 (6:1) gegen Qarabag Agdam durchsetzt. Damit sind sowohl die Engländer, als auch die Deutschen im Achtelfinale.

Inter beginnen sehr aktiv und offensiv. Bereits in der dritten Minute hat das Heimteam durch Esposito die Chance auf das erste Tor im Spiel, er vergibt per Kopf.

Die Italiener sind zu Beginn das deutlich stärkere Team, Bodö hat vor allem in der Defensive große Probleme, standhaft zu bleiben.

Inter hat in Halbzeit eins deutlich mehr Abschlüsse

In der 16. Minute kann ein Abschluss von Thuram von Haikin noch zur Ecke geklärt werden. Nach einer halben Stunde scheitert erneut Esposito vor dem Tor. Die Norweger haben zu diesem Zeitpunkt kaum etwas zu melden.

Der erste Torschuss der Gäste folgt in der 37. Minute. Der Kopfball von Blomberg stellt jedoch kein Problem für Sommer dar.

Es bleibt jedoch auch der einzige norwegische Abschluss, während die Italiener zwölf zu verzeichnen haben. Somit geht es mit 0:0 in die Pause, Inter muss in Hälfte zwei für ein Weiterkommen Tore liefern.

Bodo/Glimt präsentiert sich effizienter

Doch in der 58. Minute ist es Hauge, der einen Abpraller von Sommer im Tor unterbringt. Zuvor kann Blomberg einen Fehlpass von Akanji ausnutzen. Die Chance auf das Achtelfinale ist für die Gäste nun sehr groß.

Nach rund 70 Minuten haben die Italiener die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch zuerst rettet die Stange, dann scheitert Thuram im Nachgang. Nahezu im Gegenzug Nutzen die Norweger einen Konter aus, Evjen trifft zum 2:0.

Der Anschluss gelingt Bastoni (76.), der den Ball mit dem Knie ins Tor befördert. Haikin ist zwar zur Stelle, der Ball war aber bereits über der Linie.

Somit müssen sich die Italiener aus der Champions League verabschieden. Erstmals seit 1987 kommt ein norwegisches Team wieder so weit in der Champions League.

Erneutes Torspektakel bei Newcastle und Qarabag Agdam

Newcastle war bereits in Hinspiel das tonangebene Team und konnte sich souverän mit 6:1 durchsetzen.

Auch im Rückspiel gelingt den Engländern im eigenen Stadion ein wahrer Traumstart. Tonali bringt seine Mannschaft bereits nach vier Minuten in Führung, zwei Minuten später erhöht Joelinton nach einer Flanke von Barnes auf 2:0.

Die Gäste sind zu Beginn klar unterlegen, können jedoch bis zur Pause ein weiteres Tor verhindern. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kann Duran nach einem langen Ball auf 1:2 verkürzen.

Die Freude hält nicht lange. In der 52. Minute muss Qarabag erneut einen Rückschlag hinnehmen. Botman trifft nach einer Ecke zum 3:1.

Die Gäste lassen sich dennoch nicht unterkriegen. In der 57. Minute bekommen sie nach einem Handspiel von Burn einen Elfmeter zugesprochen. Jankovic scheitert im ersten Antritt, doch Jafarguliyev verwertet den Abpraller zum 3:2.

Trotz eines bemühten Auftritts steht Newcastle souverän im Achtelfinale, wo nun Chelsea oder Barcelona wartet.

Leverkusen rettet Vorsprung gegen Olympiakos

Bayer Leverkusen geht mit einem 2:0-Vorsprung nach dem Hinspiel gegen Olympiakos Piräus ins Rückspiel.

Die erste Halbzeit fällt sehr chancenarm aus, das Heimteam war bereits in der vierten und sechsten Minute durch Schick näher am Treffer dran, er vergibt jedoch doppelt.

Auch nach der Pause können die Griechen keine wesentlichen Akzente mehr setzen. Auch Leverkusen trifft nicht mehr. Das Spiel endet 0:0, die Deutschen steigen damit ins Achtelfinale auf, wo Bayern München oder Arsenal wartet.

Die Auslosung des Achtelfinales findet am Freitag um 12:30 Uhr statt.