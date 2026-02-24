San Antonio Spurs beenden Siegesserie der Pistons

In der Nacht auf Dienstag setzen sich die San Antonio Spurs im NBA-Topspiel bei den Detroit Pistons mit 114:103 durch. Damit endet für die Gastgeber eine fünf Spiele andauernde Siegesserie.

Mit 21 Punkten, 17 Rebounds und sechs Blocks hatte Topstar Victor Wembanyama großen Anteil am Erfolg der San Antonio Spurs. Topwerfer der Gäste war Devin Vassell (28). Bei den Detroit Pistons sorgte Center Jalen Duren mit 25 Punkten, 14 Rebounds sowie einem Double-Double für die Glanzmomente aus Sicht der Gastgeber.

"Wir haben bestätigt, dass wir uns entwickeln. Es war ein guter Test", meinte Wembanyama nach Spielende. Für die San Antonio Spurs war es bereits der neunte Sieg in Serie.