Detroit Pistons Detroit Pistons DET San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS
Endstand
103:114
27:24 , 28:33 , 20:26 , 28:31
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

San Antonio Spurs beenden Siegesserie der Pistons

Angeführt von Topstar Victor Wembanyama gewinnen die San Antonio Spurs das NBA-Topspiel gegen die Detroit Pistons.

San Antonio Spurs beenden Siegesserie der Pistons Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Nacht auf Dienstag setzen sich die San Antonio Spurs im NBA-Topspiel bei den Detroit Pistons mit 114:103 durch. Damit endet für die Gastgeber eine fünf Spiele andauernde Siegesserie.

Mit 21 Punkten, 17 Rebounds und sechs Blocks hatte Topstar Victor Wembanyama großen Anteil am Erfolg der San Antonio Spurs. Topwerfer der Gäste war Devin Vassell (28). Bei den Detroit Pistons sorgte Center Jalen Duren mit 25 Punkten, 14 Rebounds sowie einem Double-Double für die Glanzmomente aus Sicht der Gastgeber.

"Wir haben bestätigt, dass wir uns entwickeln. Es war ein guter Test", meinte Wembanyama nach Spielende. Für die San Antonio Spurs war es bereits der neunte Sieg in Serie.

Mehr zum Thema

Pöltl überzeugt bei Raptors-Sieg

Pöltl überzeugt bei Raptors-Sieg

Basketball
Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Ex-Salzburger Sesko schießt United bei Everton zum Sieg

Premier League
4
So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Olympia
Rot gegen BW Linz: So lange wird Sturm-Kicker Mitchell gesperrt

Rot gegen BW Linz: So lange wird Sturm-Kicker Mitchell gesperrt

Bundesliga
8
Rapid-Entscheidung vertagt! Noch kein Urteil nach Wiener Derby

Rapid-Entscheidung vertagt! Noch kein Urteil nach Wiener Derby

Bundesliga
72
Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Lazaro bekommt neuen Trainer bei Torino

Serie A
Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Medaille vergessen! Kriechmayr sorgt für Lacher

Olympia
5

Kommentare

NBA Basketball San Antonio Spurs Detroit Pistons Victor Wembanyama