Raptors bezwingen Bulls, Pöltl bekommt Spielminuten

Brandon Ingram führt die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der NBA mit 31 Punkten zu einem 110:101 bei den Chicago Bulls.

Jakob Pöltl kommt in seiner zweiten Partie nach siebeneinhalbwöchiger Verletzungspause als Wechselspieler 16:05 Minuten zum Einsatz. Der 30-jährige Center aus Wien bilanziert mit zwei Punkten und einem Assist.

Auf Pöltls Spuren: Basketball-Talent wechselt nach Utah >>>

"Wir lagen fast das gesamte Spiel vorne und haben viele Ballverluste erzwungen, mussten aber bis zur letzten Minute kämpfen", analysierte der heimische NBA-Pionier. "Ein wichtiger Erfolg direkt nach der All-Star-Pause", fügte er hinzu.

Am Sonntag gastieren die Raptors bei den Milwaukee Bucks.

Sieg für die Pistons

Die im NBA-Osten unmittelbar vor Toronto viertplatzierten Cleveland Cavaliers lassen den Brooklyn Nets mit 112:84 keine Chance.

Die Philadelphia 76ers auf Platz sechs verlieren indes durch ein 107:117 gegen die Atlanta Hawks weiter Boden auf die Kanadier.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzt sich Leader Detroit Pistons bei den New York Knicks mit 126:111 durch. Cade Cunningham zeichnet für 42 Punkte verantwortlich.