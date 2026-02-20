Raptors bezwingen Bulls, Pöltl bekommt Spielminuten
Der Center ist in seiner zweiten Partie nach Verletzungspause 16 Minuten im Einsatz.
Brandon Ingram führt die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der NBA mit 31 Punkten zu einem 110:101 bei den Chicago Bulls.
Jakob Pöltl kommt in seiner zweiten Partie nach siebeneinhalbwöchiger Verletzungspause als Wechselspieler 16:05 Minuten zum Einsatz. Der 30-jährige Center aus Wien bilanziert mit zwei Punkten und einem Assist.
"Wir lagen fast das gesamte Spiel vorne und haben viele Ballverluste erzwungen, mussten aber bis zur letzten Minute kämpfen", analysierte der heimische NBA-Pionier. "Ein wichtiger Erfolg direkt nach der All-Star-Pause", fügte er hinzu.
Am Sonntag gastieren die Raptors bei den Milwaukee Bucks.
Sieg für die Pistons
Die im NBA-Osten unmittelbar vor Toronto viertplatzierten Cleveland Cavaliers lassen den Brooklyn Nets mit 112:84 keine Chance.
Die Philadelphia 76ers auf Platz sechs verlieren indes durch ein 107:117 gegen die Atlanta Hawks weiter Boden auf die Kanadier.
Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzt sich Leader Detroit Pistons bei den New York Knicks mit 126:111 durch. Cade Cunningham zeichnet für 42 Punkte verantwortlich.