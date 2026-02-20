Chicago Bulls Chicago Bulls CHI Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
101:110
23:25 , 22:28 , 33:34 , 23:23
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Raptors bezwingen Bulls, Pöltl bekommt Spielminuten

Der Center ist in seiner zweiten Partie nach Verletzungspause 16 Minuten im Einsatz.

Raptors bezwingen Bulls, Pöltl bekommt Spielminuten Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Brandon Ingram führt die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der NBA mit 31 Punkten zu einem 110:101 bei den Chicago Bulls.

Jakob Pöltl kommt in seiner zweiten Partie nach siebeneinhalbwöchiger Verletzungspause als Wechselspieler 16:05 Minuten zum Einsatz. Der 30-jährige Center aus Wien bilanziert mit zwei Punkten und einem Assist.

Auf Pöltls Spuren: Basketball-Talent wechselt nach Utah >>>

"Wir lagen fast das gesamte Spiel vorne und haben viele Ballverluste erzwungen, mussten aber bis zur letzten Minute kämpfen", analysierte der heimische NBA-Pionier. "Ein wichtiger Erfolg direkt nach der All-Star-Pause", fügte er hinzu.

Am Sonntag gastieren die Raptors bei den Milwaukee Bucks.

Sieg für die Pistons

Die im NBA-Osten unmittelbar vor Toronto viertplatzierten Cleveland Cavaliers lassen den Brooklyn Nets mit 112:84 keine Chance.

Die Philadelphia 76ers auf Platz sechs verlieren indes durch ein 107:117 gegen die Atlanta Hawks weiter Boden auf die Kanadier.

Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzt sich Leader Detroit Pistons bei den New York Knicks mit 126:111 durch. Cade Cunningham zeichnet für 42 Punkte verantwortlich.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder
18. Woche
Ergebnisse
112 105
112 84
101 105
107 117
111 126
101 110
121 94
110 121
94 131
115 114
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:30 Uhr
Liveticker
Morgen
01:30 Uhr
Liveticker
Morgen
02:00 Uhr
Liveticker
Morgen
02:00 Uhr
Liveticker
Morgen
04:00 Uhr
Liveticker
Morgen
04:00 Uhr
Liveticker
Morgen
23:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
01:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
02:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
02:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
02:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
02:30 Uhr
Liveticker
22.02.26
19:00 Uhr
Liveticker
22.02.26
21:30 Uhr
Liveticker
22.02.26
21:30 Uhr
Liveticker
22.02.26
21:30 Uhr
Liveticker
22.02.26
23:00 Uhr
Liveticker

Mehr zum Thema

Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Olympia
Arnautovic gewinnt mit Roter Stern EL-Hinspiel gegen Lille

Arnautovic gewinnt mit Roter Stern EL-Hinspiel gegen Lille

Europa League
1
Schwärzler scheitert in der zweiten Runde in Lille

Schwärzler scheitert in der zweiten Runde in Lille

Tennis - ATP
5
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 95/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 95/116 Entscheidungen

Olympia
3
Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia
Kanada entthront! USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey

Kanada entthront! USA ist Olympiasieger im Frauen-Eishockey

Olympia

Kommentare

Basketball Jakob Pöltl Milwaukee Bucks Detroit Pistons Atlanta Hawks Philadelphia 76ers New York Knicks Chicago Bulls Brooklyn Nets Toronto Raptors Cleveland Cavaliers Brandon Ingram NBA